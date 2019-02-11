Emirates präsentiert Valentinstag Erlebnis

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Liebe geht durch den Magen: Emirates bietet zum Tag der Liebe am 14. Februar 2019 seinen Passagieren an Bord und in den Lounges weltweit ein kulinarisches Valentinstag-Erlebnis.

In den 42 exklusiven First-Class- und Business-Class-Lounges stimmen vom 13. bis 15. Februar je nach Land unterschiedliche Speisen und Getränke auf den Tag der Liebe ein – darunter herzförmige Sachertorten, spezielle Valentinstagkuchen in Herzform, rosa Herz-Macarons, Schwanen-Eclairs oder Cupcakes. Am Drehkreuz Dubai kommen Loungebesucher unter anderem in den Genuss von Moet & Chandon Rosé Impérial-Champagner, herzförmige Erdbeertrüffel in dunkler Schokolade oder Redvelvet-Eiscreme. Der hochwertige Wein und Spirituosenhändler Le Clos bietet in der Lounge eine kostenlose Flaschengravur an.

Auf allen Flügen ab einer Dauer von rund fünf Stunden wird in der Economy Class als Nachtisch eine Mousse au Chocolat mit kandierten Herzen auf der Speisekarte stehen. In der First Class und Business Class serviert Emirates Edbeerkonfekt mit Schokoladenmousse. Der Snack-Korb in der First Class wird mit Strawberry & Cream-Kugeln von Lakrids bestückt.

Das vielfach ausgezeichnete Bordunterhaltung ice sorgt mit Liebesklassikern wie „Notting Hill“ oder „Die Hochzeit meines besten Freundes“ sowie den eigens zusammengestellten Musik-Playlists „Romantic Moments“ und „Love at First Flight“ für romantisches Stimmung während des Fluges. Emirates bietet zudem Valentinstag-Begleitertarife für romantisches Reisen zu zweit als ideales Geschenk:

Ziel Business Class First Class

Colombo (Sri Lanka) CHF 2690 CHF 5790

Mauritius CHF 2990 CHF 7790

Cape Town CHF 3390 CHF 5990

Dubai CHF 3490 CHF 5790

Sydney CHF 3990 CHF 9590

Die Spezialtarife sind zwischen dem 28. Januar und dem 18. Februar 2019 buchbar und gültig für Reisen bis zum 12. Dezember 2019 (letzter Abreisetag). Alle Preise gelten bei mindestens zwei Reisenden jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Economy Class und beinhalten sämtliche Steuern und Gebühren. Die Tarife unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit. Bestimmte Reisetage können von dem Angebot ausgeschlossen sein. Die Tarife können online auf www.emirates.com/ch, telefonisch unter 0041 844 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

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