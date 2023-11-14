Emirates platziert Milliardenauftrag

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates eröffnete gestern die Dubai Airshow 2023 mit einem Auftrag über 95 zusätzliche Grossraumflugzeuge, womit sich der Gesamtauftragsbestand auf 295 Flugzeuge erhöht.

Emirates ist bereits der weltweit grösste Betreiber von Grossraum-Passagierflugzeugen und hat sich zur Bestellung weiterer Boeing 777-9, 777-8 und 787 im Wert von 52 Milliarden US-Dollar verpflichtet, um seine Wachstumspläne voranzutreiben, eine moderne und effiziente Flotte zu unterhalten und seinen Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten.

In Anwesenheit von Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai und Vorsitzender des Dubai Executive Council, Seiner Hoheit Scheich Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, stellvertretender Premierminister und Finanzminister der VAE und stellvertretender Herrscher von Dubai, sowie Seiner Hoheit Scheich Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vorsitzender des Dubai Sports Council, wurden die Aufträge von Seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive,Emirates Airline and Group, sowie von Stan Deal, President und CEO von Boeing Commercial Airplanes, und Larry Culp, Chairman und CEO von GE und CEO von GE Aerospace, unterzeichnet.

Seine Hoheit Scheich Ahmed: "Vom ersten Tag an bestand das Geschäftsmodell von Emirates darin, moderne und effiziente Grossraumflugzeuge zu betreiben, die in der Lage sind, eine grosse Anzahl von Reisenden bequem und sicher über lange Strecken nach Dubai und darüber hinaus zu befördern. Die heutigen Flugzeugbestellungen spiegeln diese Strategie wider.“

"Diese zusätzlichen Flugzeuge werden Emirates in die Lage versetzen, noch mehr Städte anzubinden und damit die von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum

aufgestellte Wirtschaftsagenda D33 zu unterstützen, die vorsieht, im nächsten Jahrzehnt 400 Städte auf Dubais Aussenhandelskarte zu setzen. Wir gehen davon aus, dass die Emirates-Flotte bis Anfang der 2030er Jahre rund 350 Flugzeuge umfassen wird, die Dubai mit noch mehr Orten auf der ganzen Welt verbinden werden."

Emirates' Boeing-Bestellung

Emirates ist bereits der weltweit grösste Betreiber von Boeing 777-Flugzeugen und hat nun 55 weitere 777-9 und 35 777-8 fest bestellt. Damit erhöht sich der 777-X-Auftragsbestand der Fluggesellschaft auf insgesamt 205 Flugzeuge.

Emirates bestätigte ausserdem eine Bestellung von 202 GE9X-Triebwerken für die heute bestellten zusätzlichen 777X-Flugzeuge, womit sich der Gesamtauftrag für GE9X-Triebwerke auf 460 Einheiten erhöht.

Die erste 777-9 wird voraussichtlich 2025 in die Flotte von Emirates aufgenommen, nachdem zuvor 115 Maschinen bestellt worden waren. Mit den heutigen Zusatzaufträgen wird Emirates bis 2035 neue 777-9 in ihre Flotte einführen.

Mit dieser jüngsten Bestellung wird Emirates auch einer der Erstkunden der 777-8-Passagiervariante sein, deren erste Auslieferung für das Jahr 2030 erwartet wird.

Seine Hoheit Scheich Ahmed dazu: "Emirates ist der grösste Betreiber von Boeing 777-Flugzeugen, und die heutige Bestellung untermauert diese Position. Wir haben das 777-Programm von Anfang an bis zu dieser neuesten Generation von 777X-Flugzeugen eng begleitet. Die 777 ist von zentraler Bedeutung für die Flotten- und Netzwerkstrategie von Emirates, die darauf abzielt, Destinationen auf allen Kontinenten nonstop mit Dubai zu verbinden. Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Boeing fortzusetzen und blicken bereits jetzt der ersten 777-9 entgegen, die im Jahr 2025 in unsere Flotte aufgenommen wird."

"Dieser Auftrag ist ein unglaubliches Vertrauensvotum in die Effizienz und Vielseitigkeit der 777X-Familie, um den Bedarf von Emirates für globale Langstreckenflüge zu decken", erklärt Stan Deal, Präsident und CEO von Boeing Commercial Airplanes. "Die 777-9 und 777-8 sind die perfekten Flugzeuge, um die Wachstumspläne von Emirates zu unterstützen, die Umweltfreundlichkeit der Airline zu verbessern und bieten zudem eine unübertroffene Nutzlastkapazität."

Die 777 ist nach wie vor das Rückgrat des Flugbetriebs von Emirates. Mit einer Flugdauer von bis zu 18 Stunden ist die Fluggesellschaft so in der Lage, Dubai nonstop mit Zielen auf sechs Kontinenten verbinden. Die neuen 777-9 und 777-8 werden die auslaufenden 777-Flugzeuge von Emirates ersetzen und die zukünftigen Wachstumspläne der Fluggesellschaft unterstützen.

Emirates hat ausserdem seine frühere Bestellung von 30 Boeing 787-9 aktualisiert und damit ihr Engagement auf insgesamt 35 Dreamliner aufgestockt, davon 15 Boeing 787-10s und 20 Boeing 787-8s.

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