Emirates plant tägliche Flüge nach Helsinki

Emirates Airbus A350 (Foto: Emirates)

Emirates bietet ab dem 1. Oktober 2026 eine tägliche Direktverbindung zwischen Dubai und Helsinki an.

Damit entsteht die einzige Nonstop-Flugverbindung zwischen Finnland und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und das nordische Streckennetz der Airline wird erweitert.

Die Strecke wird mit dem neuen Airbus A350 von Emirates bedient, der Business, Premium Economy und Economy Class bietet und Finnland vom ersten Tag an mit den neuesten Bordprodukten versorgt. Die Flüge ermöglichen nahtlose Anschlussflüge über Dubai zu mehr als 150 Destinationen, darunter Metropolen im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika, dem Nahen Osten, dem Indischen Ozean und Australien.

Emirates erklärte, die neue Verbindung reagiere auf die starke Nachfrage zwischen Helsinki und Dubai, die derzeit nur über indirekte Verbindungen bedient wird, und werde voraussichtlich das Wachstum im Freizeit- und Geschäftsreiseverkehr weiter ankurbeln. Die Airline hob zudem Finnlands Attraktivität als ganzjähriges Reiseziel und die wachsenden Beziehungen zu den VAE in Bereichen wie Technologie, Nachhaltigkeit und Hightech-Fertigung hervor.

Neben dem Passagierverkehr wird die Route auch den Frachtverkehr zwischen den beiden Ländern unterstützen. Jeder Flug bietet eine Frachtraumkapazität von bis zu 16 Tonnen im Unterdeck. Zu den erwarteten Exportgütern gehören Pharmazeutika, Elektronik, Maschinen, verderbliche Waren und andere hochwertige Güter.