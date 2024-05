Emirates nimmt den Betrieb mit SAF am Flughafen London Heathrow auf

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates hat am Londoner Flughafen Heathrow eine Lieferung nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) von Shell Aviation erhalten.

Gemischt mit konventionellem Flugkraftstoff werden mehr als 3.000 Tonnen SAF (Sustainable Aviation Fuel) bis zum Ende des Sommers 2024 in das Betankungsinfrastrukturnetz des Flughafens* geliefert.

Dies ist das erste Mal, dass die Fluggesellschaft SAF für einen Teil ihrer Flüge in London Heathrow einsetzt und ist zudem die grösste Menge an SAF, die Emirates bisher erworben hat. Die Airline nimmt am SAF-Incentive-Programm von London Heathrow teil, das die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit von SAF für die am Flughafen tätigen Fluggesellschaften sicherstellt.

Emirates tankt in London Heathrow Sustainable Aviation Fuel Mischung (Foto: Emirates)

Emirates wird die Lieferung von SAF in London Heathrow sowie deren Nachhaltigkeitseigenschaften durch zuverlässige Reporting-Methoden erfassen und nachverfolgen. Das SAF, das Emirates von Shell Aviation erworben hat, wird sicher in die bestehende Betankungsinfrastruktur des Flughafens und in die Triebwerke der Flugzeuge eingebracht. In seiner reinen Form kann SAF die Kohlenstoffemissionen über den gesamten Lebenszyklus im Vergleich zur Verwendung von herkömmlichem Flugkraftstoff um bis zu 80 Prozent** reduzieren.

Adel Al Redha, Deputy President und Chief Operations Officer, Emirates Airline, erklärt: „Emirates freut sich auf den nächsten Schritt auf unserem Weg zu SAF. Shell Aviation und London Heathrow unterstützen uns mit dieser Vereinbarung zur Treibstoffversorgung für einen unserer grössten Betriebe ausserhalb von Dubai. Das LHR Incentive Programm wird die zunehmende Dynamik des SAF-Marktes unterstützen und es Fluggesellschaften wie Emirates ermöglichen, die Vorteile der Verfügbarkeit von SAF zu nutzen und es wirtschaftlich rentabel zu machen.“

Emirates tankt in London Heathrow Sustainable Aviation Fuel Mischung (Foto: Emirates)

Das 2022 eingeführte SAF-Incentive-Programm von London Heathrow ist das erste seiner Art, und sieht einen Fördermechanismus vor um den Preisunterschied zwischen konventionellem Düsenkraftstoff und SAF um etwa 50 Prozent zu verringern. Programme wie das in London Heathrow zielen darauf ab, Regierungsmassnahmen zu beschleunigen und die Wettbewerbsfähigkeit von Grossbritannien zu erhöhen, indem Investitionen in saubere Energien wie die SAF-Produktion freigesetzt werden.

Die SAF-Strategie von Emirates konzentriert sich auf die Erkundung von Möglichkeiten zur betrieblichen Nutzung von SAF, wo immer es im Streckennetz der Fluggesellschaft verfügbar ist, auf die Aufteilung der Emissionskosten mit Unternehmenskunden oder Spediteuren, die Zusammenarbeit bei längerfristigen SAF-Projekten mit renommierten Partnern und auf die Unterstützung von SAF-Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die das Potenzial haben, nachhaltigen Flugkraftstoff an ihrem Drehkreuz zu liefern.

Emirates fliegt derzeit von Amsterdam, Paris, Lyon und Oslo aus mit SAF. Im vergangenen Jahr arbeitete die Fluggesellschaft mit Shell Aviation zusammen, um zum ersten Mal SAF in die Betankungssysteme des Flughafens Dubai zu liefern, wobei SAF für eine Reihe von Flügen eingesetzt wurde. Im Mai dieses Jahres plant die Fluggesellschaft, mit lokalen Partnern am Singapore Changi Airport zusammenzuarbeiten, um SAF über die Betankungssysteme des Flughafens zu liefern.

Anfang dieses Jahres trat Emirates als erste internationale Fluggesellschaft dem Solent Cluster im Vereinigten Königreich bei, einer Initiative, die sich auf kohlenstoffarme Investitionen konzentriert und das Potenzial hat, eine Anlage für nachhaltigen Flugkraftstoff zu errichten, die bis 2032 bis zu 200.000 Tonnen (200 kt) pro Jahr produzieren kann. Der Solent Cluster ist eine branchenübergreifende Zusammenarbeit internationaler Organisationen, darunter Hersteller und Ingenieurbüros, regionale Unternehmen und Branchen, führende Logistik- und Infrastrukturbetreiber sowie akademische Einrichtungen.

*Mass Balance ist ein Chain-of-Custody-Modell, das die Dokumentation der SAF-Menge auf jeder Stufe des Vertriebsnetzes für Flugkraftstoff erfordert. Während eine physische Vermischung von SAF mit konventionellem Flugturbinenkraftstoff im Rahmen eines Massenbilanzsystems zulässig ist, muss der virtuelle Anteil von SAF im Verteilungsnetz an allen Punkten von der Einführung von SAF in das Netz bis zur Beladung eines Flugzeugs quantifiziert werden.

**Bei Verwendung in reiner Form (d. h. unvermischt) und berechnet mit etablierten Ökobilanzmethoden wie der CORSIA-Methode.