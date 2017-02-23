Emirates nimmt Flüge nach Phnom Penh auf

Emirates Airlines Boeing 777-300ER (Foto: Emirates Airlines)

Ab dem 1. Juli 2017* bietet Emirates eine tägliche Verbindung zwischen ihrem Drehkreuz in Dubai und der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh an.

Der Flug mit Zwischenstopp in Rangun (Myanmar) wird mit Jets des Typs Boeing 777-300ER in einer Zwei-Klassen-Konfiguration durchgeführt. Emirates ist damit die einzige Fluggesellschaft, die direkte Flüge zwischen Rangun und Phnom Penh anbietet.

Zeitgleich mit der Aufnahme der neuen Route nach Phnom Penh fliegt Emirates nonstop nach Hanoi in Vietnam. Ab dem 1. Juli 2017 entfällt auf der Route zwischen Dubai und Hanoi damit der bisherige Zwischenstopp in Rangun.

Phnom Penh, im Süden Kambodschas gelegen, ist die bevölkerungsreichste Stadt des Landes und idealer Ausgangspunkt für Entdeckungstouren zu Sehenswürdigkeiten wie der berühmten Tempelanlage Angkor Wat in der Nähe von Siem Reap. Kambodscha zählte im Jahr 2015 4,7 Millionen ausländische Touristen und es wird erwartet, dass sich die Zahl der Besucher bis 2020 auf 8 Millionen erhöhen wird. Neben einer attraktiven Verbindung für Asienreisende bietet die neue Emirates-Verbindung nach Phnom Penh zudem zusätzliche Kapazität für Exportwaren, wie Textilerzeugnisse, aus der Region.

Emirates-Passagiere profitieren von grosszügigen Freigepäckgrenzen von bis zu 35 Kilogramm in der Economy Class und 40 Kilogramm in der Business Class. Darüber hinaus geniessen Gäste an Bord in allen Klassen das vielfach ausgezeichnete Unterhaltungsprogramm ice mit über 2.500 On-demand-Kanälen sowie kostenloses WLAN auf ausgewählten Flügen.

Der Flug EK388 verlässt Dubai täglich um 09.15 Uhr und erreicht zunächst Rangun um 17.25 Uhr. Von dort geht es um 18.55 Uhr weiter mit Ankunft in Phnom Penh um 21.25 Uhr. Die Abflugzeit in Dubai ist ideal auf die Flüge aus der Schweiz abgestimmt und bietet somit Passagieren bequeme Anschlussmöglichkeiten für die Weiterreise nach Phnom Penh. Die Rückflüge mit der Flugnummer EK389 starten in Phnom Penh täglich um 23.10 Uhr und landen – nach kurzer Zwischenlandung in Rangun – um 05.40 Uhr am Folgetag in Dubai (alle Zeiten sind Ortszeiten).

*Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

Emirates Airlines