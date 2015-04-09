Emirates mit zweiter A380 Verbindung nach Zürich

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates hat gestern bekannt gegeben, dass ab dem 1. Oktober 2015 beide Flüge zwischen Dubai und Zürich mit einem Airbus A380 bedient werden.

Zürich kann ab dem 1. Oktober mit einer weiteren A380 Verbindung auftrumpfen, ab diesem Datum wird Emirates ihren Abendflug von einer Boeing 777-300ER auf den Airbus A380 wechseln. Die wöchentliche Sitzplatzkapazität steigt damit auf dieser Strecke um 945 Sitzplätze. Emirates bedient seit Januar 2014 den Morgenflug zwischen Dubai und Zürich mit einem ihrer A380, seitdem kamen bereits mehr als 345.000 Passagiere in den Genuss eines A380 Fluges zwischen diesen beiden Städtepaaren.

Emirates Flug EK85 startet täglich jeweils um 15 Uhr 45 seine Reise von Dubai nach Zürich und kommt in der Schweizer Metropole um 20 Uhr 20 an. Der Rückflug EK86 verlässt Zürich um 22 Uhr 15 und kommt am nächsten Morgen um 06 Uhr 25 in Dubai an.