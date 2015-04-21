Emirates mit zweitem A380 Flug nach Gatwick

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines bietet seit dem 16. April 2015 zwei A380 Flüge zwischen Dubai und London Gatwick an.

Gatwick wird durch Emirates täglich drei Mal angesteuert und war 1987 die erste Emirates Verbindung nach Großbritannien. Seit dem 30. März 2014 verbindet Emirates mit dem Flug EK09 und EK10 das Städtepaar Dubai und London Gatwick mit einem Airbus A380. Seit Mitte April wird der Flug EK15 und EK16 nun ebenfalls mit einem Airbus A380 durchgeführt, dabei wurde eine Boeing 777 ersetzt.

Durch den Wechsel auf das weltweit größte Verkehrsflugzeug wird die tägliche Kapazität um 318 Sitzplätze erhöht. Emirates A380 Flug EK15 startet in Dubai täglich um 08 Uhr 30 und kommt in London Gatwick um 12 Uhr 30 an. Der Rückflug EK16 verlässt London Gatwick jeweils um 14 Uhr 25 und landet in Dubai um 0 Uhr 25.

London ist einer der attraktivsten Standorte für den weltumspannenden Flugverkehr, kein anderes Einzugsgebiet ist mit Flugverbindungen besser an die Welt angeschlossen als London. Für Emirates ist die Area London extrem wichtig, um den Umsteigeverkehr mit Passagieren aus Großbritannien über Dubai nach Asien, Australien und Afrika weiter auszubauen. Emirates bedient London Heathrow bereits täglich mit fünf A380 Flügen.