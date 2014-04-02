Emirates mit zwei A380 Verbindungen nach München

Seit Sonntag, den 30. März 2014, verkehrt Emirates Airlines täglich zweimal mit einem Airbus A380 von Dubai nach München.

Der Flughafen München wird durch Emirates jetzt ausschließlich mit dem A380 angeflogen, dies unterstreicht die Wichtigkeit des deutschen Marktes für Emirates Airlines und der Umsteigeplattform in Dubai. Seit letzter Woche betreibt die Fluggesellschaft aus Dubai bereits 47 Airbus A380 Großraumflugzeuge, die Airline hat insgesamt 140 dieser europäischen Superflugzeuge gekauft. Mit dem A380 bedient Emirates nun schon 27 Destinationen und es werden immer mehr. Auf dem München Flug wurde eine Boeing 777-300ER durch den A380 ersetzt, die Kapazität steigt dabei um rund 15 Prozent.