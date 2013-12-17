Emirates mit zwei A380 Verbindungen nach München

Aufgrund der hohen Nachfrage wird Emirates Airlines in der Zeit zwischen dem 1. und 10. Januar 2014 zwei tägliche Flüge von Dubai nach München mit dem Airbus A380 durchführen.

In den zehn ersten Januartagen führt die Airline aus Dubai die Abendflüge anstatt mit einer Boeing 777-300ER mit einem ihrer Airbus A380 Großraumflugzeuge. Neben der bereits bestehenden täglichen A380 Nachmittagsverbindung erhöht sich die Sitzplatzkapazität auf der Strecke Dubai-München durch den Einsatz eines zweiten A380 täglich um mehr als 150 Sitzplätze. Ab dem 30. März 2014 bedient Emirates neben ihrer bereits bestehenden täglichen Dubai-München A380 Verbindung am Nachmittag auch den Abendflug dauerhaft mit dem A380.