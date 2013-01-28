Emirates mit weiteren Boeing 777 Frachtern

Emirates Sky Cargo erweitert ihre Flotte um drei neue Boeing 777F Vollfrachter mit einer maximalen Frachtzuladung von je 103 Tonnen.

Mit diesen zusätzlichen drei Boeing 777F erweitert der Frachtarm von Emirates die Flotte auf insgesamt zehn Vollfrachter, die zwölf reine Fracht Destinationen bedienen. Emirates Sky Cargo fliegt mit ihren Maschinen nach Taipei, Chittagong, Eldoret, Lilongwe, Kabul, Almaty, Göteborg, Zaragoza, Viracopos, Tripolis, Djibouti und Liège. Ein weiterer Boeing 777F Vollfrachter wird im März 2013 zur Flotte von Emirates Sky Cargo stossen.