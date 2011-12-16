Emirates mit vierter A380 Frequenz nach London

Emirates unterhält täglich fünf Linienflüge zwischen Dubai und London, ab dem 24. Januar 2012 wird die Airline von zwei auf drei Airbus A380 Frequenzen wechseln und ab dem 25. März wird Emirates sogar viermal täglich mit dem Superjumbo nach London Heathro

Seit Dezember 2008 wird EK01 und EK02 mit einem A380 geführt, im Juni 2010 kam EK03 und EK04 dazu und ab dem 24. Januar 2012 soll auch EK029 und EK030 mit einem ihrer A380 geflogen werden. Emirates doppelt nach und hat bekannt gegeben, dass ab dem 25. März auch ein vierter Flug von einer Boeing 777 auf den Airbus A380 gewechselt würde. Ab dem Sommerflugplan kommt EK005 und EK006 als A380 Kurs dazu. Die Route London Dubai ist für Emirates eine der besten Verbindungen im weltumspannenden Streckennetz, viele Engländer benutzen Dubai als Umsteigeplattform nach Australien, Asien und Afrika