Emirates mit ultraschnellem WLAN

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates stattet seine Grossraumflugzeugflotte mit Starlink aus, damit wird ultraschnelles WLAN in 232 Boeing 777 und Airbus A380 möglich.

Ab November 2025 beginnt Emirates mit der Einführung des Starlink-WLANs an Bord seiner gesamten Flotte, zunächst auf den Boeing-777-Flugzeugen. Die vollständige Einführung ist bis Mitte 2027 geplant. Mit dem kostenlosen, ultraschnellen Service erhalten Passagiere künftig Internetzugang in Flughöhe in gewohnter Bodenqualität. Damit bekräftigt Emirates sein langjähriges Engagement für erstklassige Konnektivität und setzt erneut Massstäbe für digitalen Service an Bord.

Dank der leistungsstarken Starlink-Verbindung können Emirates-Passagiere während der gesamten Reise nahtlos auf den Bildschirmen der Sitzrückenlehnen ebenso wie auf ihren eigenen Endgeräten Inhalte streamen, telefonieren, arbeiten und in den sozialen Medien surfen. Die durchgängige Integration sorgt für ein einheitliches Online-Erlebnis in allen Kabinenklassen.

Emirates plant, Starlink in den nächsten zwei Jahren in seiner gesamten Flotte mit 232 Flugzeugen zu installieren. Emirates hat bereits sein erstes Flugzeug mit Starlink ausgestattet: die Boeing 777-300ER mit der Kennung A6-EPF, die derzeit auf der Dubai Airshow zu sehen ist. Dort können Besucher die Highspeed-Verbindung am Boden hautnah erleben.

Der erste kommerzielle Emirates-Passagierflug mit Starlink-Technologie hebt unmittelbar nach der Airshow ab, sobald die A6-EPF wieder in den regulären Dienst zurückkehrt. Damit beginnt eine beschleunigte, flottenweite Einführung des Systems. Emirates plant, monatlich rund 14 Flugzeuge mit Starlink auszustatten - die Umrüstung der Airbus-A380-Flotte soll im Februar 2026 starten.

Die Fluggesellschaft plant, in jeder Boeing 777 zwei Antennen und in jedem Airbus A380 drei Antennen zu installieren, um in allen Kabinenklassen ein Höchstmass an Konnektivität, Kapazität und Abdeckung sicherzustellen und so das Kundenerlebnis weiter zu verbessern. Zudem wird Emirates Live-TV über Starlink anbieten - zunächst auf persönlichen Endgeräten und ab Ende Dezember 2025 auch auf den Bildschirmen in den Sitzrückenlehnen.

Das Starlink WLAN von Emirates steht allen Passagieren in sämtlichen Kabinenklassen auf entsprechend ausgestatteten Flugzeugen kostenlos zur Verfügung. Der Zugang erfolgt mit einem einfachen Klick, ohne dass eine Zahlung oder eine spezielle Skywards-Mitgliedschaft erforderlich ist.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline: „Die Partnerschaft mit Starlink ist ein weiterer Meilenstein in unserem kontinuierlichen Bestreben, unseren Kunden ein noch besseres Flugerlebnis zu bieten. Wir führen das weltweit schnellste WLAN ein und verbessern damit die Konnektivität an Bord für Passagiere, die nun nahtlose Produktivität, Echtzeitkommunikation und eine unterbrechungsfreie Verbindung zu ihrem digitalen Alltag geniessen können. Aber das ist nur ein Teil der Transformation, die unsere gesamte Flotte durchläuft.“

„Starlink wird parallel zum ehrgeizigsten Retrofit-Programm in der Luftfahrt installiert, das brandneue Premium Economy Kabinen, eine verbesserte Business Class, eine erneuerte First Class, erweiterte und verbesserte Unterhaltungssysteme und nun auch branchenführende Konnektivität umfasst.“

„Die Philosophie von Emirates ist einfach, aber wirkungsvoll: Wir streben nach Konsistenz. Während andere eine verwirrende Mischung von Produkten in einer vielfältigen Flotte anbieten, möchten wir, dass alle unsere Kunden die besten Produkte von Emirates geniessen können, und zwar nicht nur auf bestimmten Strecken oder Flugzeugtypen. Deshalb investieren wir so viel in unser Nachrüstungsprogramm.“

„Modernste Konnektivität, aussergewöhnliche Kabinen, ein umfangreiches Unterhaltungsangebot und erstklassiger Service durch unser geschultes Kabinenpersonal – all diese Elemente spiegeln unsere erheblichen Investitionen und unser Engagement wider, die Massstäbe für Flugreisen neu zu setzen.“

Chad Gibbs, VP of Starlink Business Operations, SpaceX: „Mit Starlink an Bord eines Emirates-Flugs können Passagiere streamen, spielen und nahtlose Videoanrufe führen – ganz wie am Boden. Wir freuen uns darauf, das Reiseerlebnis bei Emirates zu revolutionieren und die zügige Einführung von Starlink zu unterstützen, während wir weiterhin höchsten Wert auf eine hohe Servicequalität legen.“

Starlink ist die neueste Verbesserung des Bordangebots von Emirates, zu dem über 6.500 Unterhaltungskanäle, die legendäre A380 Board-Lounge und die First-Class-Spa-Dusche gehören.

Die Einführung spiegelt auch den Umfang des Retrofit-Programms von Emirates wider, das fast 220 Flugzeuge umfasst. Bis heute wurden 76 vollständig umgerüstete Flugzeuge in Dienst gestellt, die über Premium Economy, eine neu gestaltete Business Class, modernisierte First Class-Suiten und eine hochwertige Ausstattung verfügen.

Weitere Informationen zum Emirates Retrofit-Programm finden Sie unter: https://www.emirates.com/media-centre/emirates-retrofit-programme/.