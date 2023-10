Emirates mit neuen Wildtier-Amenity-Kits

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates-Reisende in der Premium Economy Class und der Economy Class können sich ab sofort über neue Amenity Kits mit Wildtiermotiven freuen, damit macht die Airline auf bedrohte Tierarten aufmerksam.

Die Reiseaccessoires wurden in Zusammenarbeit mit United for Wildlife entwickelt, um auf die acht am stärksten bedrohten Tierarten der Erde aufmerksam zu machen. Der Schutz von Wildtieren und Lebensräumen ist eine der wichtigsten Säulen des Emirates Environmental Sustainability Framework. Die neuen Amenity Kits unterstreichen die langjährige Partnerschaft von Emirates mit United for Wildlife. Gemeinsam setzen sich Emirates und die Organisation dafür ein, den illegalen Handel mit Wildtieren und Wildtierprodukten zu verhindern. Die auf den Taschen und Lesezeichen abgebildeten Tiere gehören zu den am meisten gehandelten Tieren der Welt - die Grüne Meeresschildkröte, der Afrikanische Elefant, der Blaue Ara, der Gorilla, der Hammerhai, der Löwe, das Pangolin und das Spitzmaulnashorn.

Emirates mit neuen Wildtier-Amenity-Kits (Foto: Emirates)

Laut Statistiken von United for Wildlife werden weltweit jeden Tag 100 Elefanten gewildert. Ändert sich das in Zukunft nicht, könnten die Elefanten bis 2025 in freier Wildbahn ausgestorben sein. Ausserdem gibt es nur noch 30.000 Spitzmaulnashörner in freier Wildbahn - zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es noch 500.000. Pangoline sind die am meisten gehandelten Säugetiere der Welt.

David Fein, Co-Vorsitzender von United for Wildlife, erklärt: "Der illegale Handel mit Wildtieren ist ein internationales organisiertes Verbrechen, das viele einzigartige Tierarten auf der ganzen Welt in alarmierendem Tempo zum Aussterben bringt. Fluggesellschaften und andere Transportunternehmen spielen eine wichtige Rolle bei der Unterbrechung der Lieferketten der Händler. Emirates hat bei der Bekämpfung dieser globalen Bedrohung stets Führungsstärke und Engagement bewiesen. Wir freuen uns, dass die neuen Amenity Kits von Emirates jetzt an Bord sind und hoffen, dass sie Passagiere inspirieren und informieren.“

Emirates engagiert sich aktiv im Kampf gegen den illegalen Handel mit Wildtieren und deren Ausbeutung und ist Mitglied der United for Wildlife Transport Taskforce. Die Fluggesellschaft verfolgt dabei eine Null-Toleranz-Politik gegenüber dem illegalen Handel mit Wildtieren und Wildtierprodukten und hat in ihrem Frachtbereich, Emirates SkyCargo, ein vollständiges Verbot für Jagdtrophäen von Elefanten, Nashörnern, Löwen und Tigern eingeführt. Im Juni 2023 wurde Emirates für sein Engagement mit der IATA Environmental Assessment (IEnvA) Stage One und der IEnvA Illegal Wildlife Trade Module Zertifizierung ausgezeichnet.

Die neuen Emirates Wildlife Amenity Kits sind wiederverwendbar und aus abwaschbarem Kraftpapier hergestellt. Die massgeschneiderten Tiermotive auf den Beuteln sind mit ungiftiger Tinte auf Sojabasis gedruckt. Die Kits beinhalten langlebige Reiseutensilien aus recycelten Materialien. Die Zahnbürste besteht aus einer Kombination von Weizenstroh und Kunststoff, und die Socken und Schlafmasken werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt, in diesem Fall aus rPET (recyceltem Polyethylenterephthalat).

Emirates