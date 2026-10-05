Emirates mit attraktiven Winterangeboten

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates läutet die Wintersaison mit exklusiven Angeboten für Dubai-Reisende ein.

Passend zum Start in die Winter- und Vorweihnachtssaison macht Emirates Reisen nach Dubai mit einem besonderen Angebot noch attraktiver: Passagiere, die im Aktionszeitraum einen ausgewählten Hin- und Rückflug nach Dubai buchen, erhalten kostenfreien Zugang zu drei beliebten Attraktionen der Stadt. Das Paket im Wert von insgesamt 127 € umfasst den Atlantis Aquaventure Waterpark, das Lost World Aquarium sowie eine Dubai City Sightseeing Hop-on-Hop-off-Bustour. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Vergünstigungen mit dem My Emirates Pass.

Dubai bietet das ganze Jahr über ein vielfältiges Angebot für Familien, Paare, Alleinreisende und Geschäftsreisende. Mit der aktuellen Aktion schafft Emirates zusätzlichen Mehrwert für einen Aufenthalt in der Metropole: Das Angebot gilt für ausgewählte Hin- und Rückflüge nach Dubai in allen Reiseklassen, die zwischen 21. September und 11. Oktober 2026 für Reisen vom 24. September bis 13. Dezember 2026 gebucht werden.*

Weitere Informationen zum Angebot und den geltenden Bedingungen gibt es auf emirates.com.

My Emirates Pass: Vorteile in den gesamten VAE

Zusätzlichen Mehrwert während des Aufenthalts bietet der My Emirates Pass. Emirates Passagiere können ihre Bordkarte in den VAE als Vorteilskarte nutzen und sich damit attraktive Rabatte in zahlreichen Restaurants, Geschäften, Spas und Freizeiteinrichtungen sichern.

Dafür müssen Reisende lediglich ihre digitale oder ausgedruckte Emirates Bordkarte gemeinsam mit einem gültigen Ausweisdokument bei einem teilnehmenden Partner vorzeigen. Passagiere, die online einchecken und ihre Bordkarte digital in der Emirates App oder in ihrer Wallet speichern, sollten daran denken, vor der Landung einen Screenshot zu machen, da der Zugriff auf die digitale Bordkarte nach dem Flug unter Umständen nicht mehr möglich ist. Neben ganzjährig verfügbaren Vorteilen bietet My Emirates Pass zu ausgewählten Zeiträumen zusätzliche saisonale Angebote.

Mehr Flexibilität und umfassender Reiseschutz

Für zusätzliche Planungssicherheit bietet Emirates eine umfassende Reiseversicherung, die für Reisende in 27 Ländern verfügbar ist und direkt bei der Buchung auf emirates.com oder nachträglich über „Buchung verwalten“ abgeschlossen werden kann.

Der Versicherungsschutz umfasst unter anderem medizinische Kosten sowie Leistungen bei Reisestornierungen, Gepäckverspätungen und Gepäckverlust. Zusätzlich ist ein erweiterter Schutz bei Konfliktsituationen vorgesehen, der medizinische Kosten von bis zu 25.000 US-Dollar sowie eine kostenfreie Verlängerung der Reise um bis zu 30 Tage abdeckt. Dieser Schutz ist nicht an staatliche Reisewarnungen gebunden.

Darüber hinaus profitieren Reisende nach Dubai von zusätzlicher Flexibilität bei ihrer Buchung. Kostenfreie Datumsänderungen sind in allen Reiseklassen möglich.** Emirates Kund:innen können einen Flugpreis außerdem 24 Stunden lang kostenfrei reservieren. Bei einer Stornierung gelten reduzierte Erstattungsgebühren.

Dubai bereits an Bord erleben

Auch an Bord rückt Dubai noch stärker in den Mittelpunkt: Mit Dubai+ führt Emirates auf ihrem preisgekrönten Bordunterhaltungssystem ice erstmals einen eigenen emiratischen Entertainment-Kanal ein. Zum Start umfasst das Angebot zehn Programme, 35 Episoden und mehr als 20 Stunden Content mit emiratischen und regionalen Serien, Unterhaltung und Eigenproduktionen. Ergänzt wird das Angebot durch eine eigene Dubai & UAE-Kategorie, die Reisenden Kultur, Traditionen und Geschichten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten näherbringt.

Darüber hinaus startet Emirates mit zahlreichen weiteren Neuheiten in die Entertainment-Saison. Dazu zählen neue Hollywood-Filme und 43 neue Box Sets sowie ice Opera House, eine eigens kuratierte Sammlung kompletter Opern-, Ballett- und Sinfonieaufführungen. Insgesamt bietet Emirates ice bis zu 6.500 On-Demand-Kanäle in mehr als 40 Sprachen, darunter mehr als 3.000 Filme und über 4.500 Episoden aus TV-Serien.

*Es gelten die jeweiligen Teilnahmebedingungen. Bestimmte Abflugorte sind vom Angebot ausgenommen. Tickets müssen innerhalb des Aktionszeitraums gekauft werden, um für das Angebot berechtigt zu sein. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf emirates.com verfügbar.

**Etwaige Tarifdifferenzen können anfallen.