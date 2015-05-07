Emirates meldet starken Jahresabschluss

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines gab heute Morgen in Dubai den Jahresabschluss bekannt, die Airline konnte erneut kräftig zulegen.

Emirates Airlines schliesst das Geschäftsjahr jeweils auf den 31. März ab und veröffentlichte heute den Geschäftsbericht. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 88,891 Milliarden VAE Dirham (24,202 Milliarden USD). Die operativen Kosten stiegen um 5,8 Prozent auf 82,926 Milliarden VAE Dirham (22,576 Milliarden USD). Den operativen Gewinn gibt Emirates Airlines mit 5,893 Milliarden VAE Dirham (1,604 Milliarden USD) an, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 38 Prozent. Den Nettogewinn beziffert Emirates Airlines auf 4,728 Milliarden VAE Dirham (1,287 Milliarden USD), das waren 38 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mit der Fluggesellschaft Emirates flogen im Berichtsjahr 2014/15 insgesamt 49,3 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von elf Prozent. Bei der Fracht konnte die Fluggesellschaft aus Dubai um sechs Prozent zulegen, transportiert wurden 2,4 Millionen Tonnen Fracht und Post. Im letzten Jahr kamen 8.600 neue Mitarbeiter bei der Emirates Group neu dazu, auf Ende des Geschäftsjahres beschäftigte Emirates 84.000 Mitarbeiter. Die Flotte umfasste Ende März 217 Passagierjets und 14 Vollfrachter.