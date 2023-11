Emirates meldet Rekordergebnis

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Die Emirates Group profitiert von der starken Erholung des Luftverkehrs und schreibt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 ein Rekordergebnis.

Die Emirates Group hat am Donnerstag ihr bisher bestes Halbjahresergebnis veröffentlicht. Die Unternehmensgruppe verzeichnete für die ersten sechs Monate des Finanzjahres 2023-24 (1. April - 30. September 2023) einen Nettogewinn von 10,1 Milliarden AED (2,7 Milliarden USD) und übertrifft damit ihren Rekord-Halbjahresgewinn von 4,2 Milliarden AED (1,2 Milliarden USD) im vergangenen Jahr um 138 Prozent. Die Emirates Group verzeichnete ein EBITDA von 20,6 Milliarden AED (5,6 Milliarden USD), eine deutliche Verbesserung gegenüber 15,3 Milliarden AED (4,2 Milliarden USD) im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was ihre starke operative Rentabilität verdeutlicht.

Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 67,3 Milliarden AED (18,3 Milliarden USD) und stieg damit um 20 Prozent gegenüber 56,3 Milliarden AED (15,3 Milliarden USD) im Vorjahr. Dies ist auf die starke weltweite Luftverkehrsnachfrage zurückzuführen, die seit Aufhebung der letzten pandemiebedingten Reisebeschränkungen einen Aufwärtstrend verzeichnet.

Die Emirates Group schloss das erste Halbjahr 2023-24 mit einer soliden Liquiditätslage von 42,7 Milliarden AED (11,6 Milliarden USD) zum 30. September 2023 ab, verglichen mit 42,5 Milliarden AED (11,6 Milliarden USD) zum Stichtag 31. März 2023. Die Gruppe war in der Lage, auf ihre eigenen starken Barreserven zurückzugreifen, um den Geschäftsbedarf, einschliesslich der Schuldentilgung, zu decken.

Bislang hat Emirates 9,2 Milliarden AED seiner COVID-19-bezogenen Darlehen zurückgezahlt. Die Gruppe zahlte ausserdem, wie am Ende des Geschäftsjahres 2022-23 beschlossen, eine Dividende von 4,5 Milliarden AED an ihren Eigentümer.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive, Emirates Airline & Group: "Wir sehen die Verwirklichung unserer Pläne, gestärkt und besser aus den dunklen Tagen der Pandemie zurückzukehren. Die Gruppe hat alle bisherigen Rekorde übertroffen und das beste Halbjahresergebnis aller Zeiten erzielt. Unser Gewinn für die ersten sechs Monate des Jahres 2023-24 hat fast den Rekordgewinn des gesamten Jahres 2022-23 erreicht. Dies ist eine enorme Leistung, die von den Talenten und dem Engagement innerhalb des Unternehmens, von der Stärke unseres Geschäftsmodells sowie von der Kraft der Vision und Politik Dubais zeugt, welche die Schaffung eines starken, widerstandsfähigen und fortschrittlichen Luftfahrtsektors ermöglicht hat."

"In der gesamten Gruppe haben wir den Betrieb weiter sicher hochgefahren und uns schnell auf die Kundennachfrage eingestellt. Wir haben eine Reihe von Optimierungen im Service und beim Produkt eingeführt, um die Präferenz der Kunden zu gewinnen. Wir werden weiterhin in unsere Mitarbeiter, Produkte, Partnerschaften und Technologien investieren, um unsere Fähigkeiten zu stärken und unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern."

"Für das zweite Halbjahr 2023-24 erwarten wir, dass die Kundennachfrage in allen unseren Geschäftsbereichen gesund bleibt, und wir werden unsere Ressourcen in diesem dynamischen Markt weiterhin flexibel einsetzen. Gleichzeitig behalten wir Gegenwinde in Form von steigenden Treibstoffpreisen, einem stärkeren US-Dollar, Inflationskosten und geopolitischen Entwicklungen genau im Auge", so Scheich Ahmed weiter.

Zur Unterstützung der gestiegenen Betriebs- und Geschäftsaktivitäten stieg die Anzahl der Mitarbeitenden der Emirates Group, im Vergleich zum 31. März 2023, um sechs Prozent auf insgesamt 108.996 Mitarbeitende zum Stichtag 30. September 2023. Sowohl Emirates als auch dnata haben Einstellungsoffensiven laufen, um zukünftige Personalanforderungen zu decken.

Emirates AirlineEmirates hat seinen weltweiten Flugbetrieb weiter ausgebaut und Kapazitäten sowie Verbindungen über sein Drehkreuz Dubai erhöht, um die Kundennachfrage in allen Märkten zu bedienen. In der ersten Jahreshälfte 2023-24 nahm die Fluggesellschaft den A380-Betrieb nach Bali, Peking, Birmingham, Casablanca, Nizza, Shanghai und Taiwan wieder auf. Im Juli startete Emirates tägliche Nonstopflüge nach Montreal, eine neue Destination und der zweite Abflughafen der Airline in Kanada.

Um Fluggästen noch mehr Konnektivitätsoptionen zu bieten, hat Emirates im Berichtszeitraum Codeshare- und Interline-Abkommen mit acht Airlines abgeschlossen bzw. erweitert: Aegean Airlines, Air Canada, Etihad Airways, Kenya Airways, Philippine Airlines, Maldivian, Sri Lankan Airlines und United Airlines. Die Codeshare-Partnerschaft mit Qantas, von der seit Gründung im Jahr 2013 über 15 Millionen Reisende auf gemeinsamen Flügen profitiert haben, wurde um weitere fünf Jahre bis 2027 verlängert.

Zum Stichtag 30. September 2023 bedient Emirates 144 Flughäfen im Passagier- und Frachtverkehr und setzt dabei seine gesamte Boeing 777-Flotte und 104 A380-Jets ein. In den ersten sechs Monaten wurden zehn A380-Jets aus dem Emirates-Retrofitprogramm mit einer komplett modernisierten Kabinenausstattung und dem neuesten Bordprodukt inklusive Premium-Economy-Sitzen ausgestattet. Dadurch konnte Emirates sein stark nachgefragtes Premium-Economy-Produkt auf weiteren neuen Strecken wie New York/JFK, Houston, San Francisco, Los Angeles und Singapur anbieten.

In der ersten Jahreshälfte startete Emirates eine neue globale Werbekampagne mit der Hollywood-Schauspielerin Penelope Cruz und führte Initiativen ein, um das Reiseerlebnis für Kunden weiter zu verbessern, darunter eine neue Check-in-Einrichtung in der Stadt im Dubai International Financial Centre, kostenloses WLAN an Bord für Emirates Skywards-Mitglieder sowie einen neuen Service zur Vorbestellung von Bordmahlzeiten bereits vor der Reise.

Die Gesamtkapazität stieg in der ersten Jahreshälfte aufgrund eines erweiterten Flugprogramms um 25 Prozent auf 28,5 Milliarden angebotene Tonnen-Kilometer (Available Tonne Kilometres; ATKM). Die Kapazität an verfügbaren Sitzkilometern (Available Seat Kilometres; ASKM), stieg um 30 Prozent, während der in Umsatz-Passagier-Kilometern (Revenue Passenger Kilometers; RPKM) gemessene Passagierverkehr um 35 Prozent anstieg. Der durchschnittliche Sitzladefaktor betrug 81,5 Prozent, verglichen mit 78,5 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Emirates beförderte zwischen dem 1. April und dem 30. September 2023 insgesamt 26,1 Millionen Passagiere, 31 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Emirates SkyCargo hat in den ersten sechs Monaten 1.035.000 Tonnen umgeschlagen, eine Steigerung von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, obwohl der globale Frachtmarkt insgesamt schwächer geworden ist. Dies unterstreicht die Fähigkeit der Frachtdivision, die Kundennachfrage mit spezialisierten Produkten zu bedienen, sowie die ausgezeichneten Streckennetzoptionen, die Emirates SkyCargo mit seinen Vollfrachtern und den Unterdeck-Frachtkapazitäten anbietet.

Der Gewinn von Emirates für das erste Halbjahr 2023-24 erreichte mit 9,4 Milliarden AED (2,6 Milliarden USD) einen neuen Rekord, verglichen mit dem Gewinn in Höhe von 4,0 Milliarden AED (1,1 Milliarden USD) im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzerlöse von Emirates, inklusive anderer operativer Einnahmen, betrugen 59,5 Milliarden AED (16,2 Milliarden USD) und stiegen um 19 Prozent gegenüber den 50,1 Milliarden AED (13,7 Milliarden USD) des Vorjahreszeitraums. Das Rekordergebnis ist auf die starke Passagiernachfrage nach internationalen Reisen in allen Märkten und die Fähigkeit von Emirates zurückzuführen, die Kapazitäten entsprechend der Nachfrage zu aktivieren und Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Die direkten Betriebskosten von Emirates (einschliesslich Treibstoff) stiegen um neun Prozent im Einklang mit dem erhöhten Flugbetrieb. Treibstoff ist nach wie vor die grösste Komponente der Betriebskosten von Emirates (34 Prozent), verglichen mit 38 Prozent im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Aufgrund der starken Nachfrage und des erhöhten Flugbetriebs in den ersten sechs Monaten stieg das EBITDA von Emirates um 33 Prozent auf 19,5 Milliarden AED (5,3 Milliarden USD) im Vergleich zu 14,7 Milliarden AED (4,0 Milliarden USD) im gleichen Vorjahreszeitraum.

dnata

dnata hat seine Aktivitäten in den Bereichen Fracht und Bodenabfertigung, Catering und Einzelhandel sowie Reisedienstleistungen weiter ausgebaut, was zu einem starken Umsatzwachstum in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres führte. In den ersten sechs Monaten 2023-24 konnte dnata in den Bereichen Catering und Flughafendienste bedeutende neue Verträge abschliessen und die Zahl der bestehenden internationalen Kunden erhöhen. Dies zeigt, dass dnata in der Lage ist, die wachsenden Aktivitäten von Airline-Kunden zu bedienen und qualitativ hochwertige Produkte und Serviceleistungen anzubieten, trotz anhaltender operativer Herausforderungen in vielen Märkten, darunter ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, Probleme in der Lieferkette sowie Inflationsdruck.

dnata hat weiterhin strategische Investitionen getätigt und innovative Technologien sowie andere Initiativen eingeführt, um noch besser auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Zu den Highlights der ersten Jahreshälfte zählen der Erwerb eines zusätzlichen Anteils von 29 Prozent an Imagine Cruising, womit sich die Beteiligung an Grossbritanniens führendem Kreuzfahrt- und Urlaubsvermittler auf 81,4 Prozent erhöht; die Implementierung von KI-gestützten Lösungen zur Optimierung von Frachtumschlag sowie Kapazitäten in Singapur; sowie die Umstellung auf eine Biokraftstoffmischung für Strassentransportfahrzeuge in den VAE, die von dnata Logistics, Arabian Adventures, Alpha Flight Services und City Sightseeing genutzt werden, um Emissionen zu reduzieren und steigenden Kundenerwartungen an Transportoptionen mit geringerem ökologischen Fussabdruck gerecht zu werden.

Der dnata-Umsatz, einschliesslich sonstiger operativer Einnahmen, betrug 9,3 Milliarden AED (2,5 Milliarden USD) und stieg um 27 Prozent im Vergleich zu 7,3 Milliarden AED (2,0 Milliarden USD) im gleichen Vorjahreszeitraum. dnata verzeichnete einen Gesamtgewinn von 709 Millionen AED (193 Millionen USD), verglichen mit 236 Millionen AED (64 Millionen USD) im letzten Halbjahr.

Der dnata-Geschäftsbereich Airport Operations leistete mit 4,1 Milliarden AED (1,1 Milliarden USD) und einem Anstieg um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erneut den grössten Umsatzbeitrag, da Aktivitäten der Fluggesellschaften insbesondere in Australien, Singapur, Grossbritannien und den VAE weiter zunahmen. Insgesamt fertigte dnata unternehmensweit 384.656 Flugzeugumläufe ab, was einen Anstieg von elf Prozent entspricht. Die abgefertigte Frachttonnage in Höhe von 1,3 Millionen Tonnen ging um fünf Prozent zurück, was eine weitere Abschwächung des globalen Luftfrachtmarktes nach dem pandemiebedingten Anstieg widerspiegelt.

Das Flugcatering- und Einzelhandelsgeschäft von dnata trug 3,5 Milliarden AED (942 Millionen USD) zum Umsatz bei, was einem Anstieg von 45 Prozent entspricht, wobei die Produktion in Australien, Italien, Grossbritannien und den USA stark zunahm, um der Kundennachfrage nachzukommen. Die Anzahl der ausgelieferten Bord-Mahlzeiten stieg um 31 Prozent auf 66,3 Millionen Mahlzeiten im Vergleich zu 50,5 Millionen Mahlzeiten im Vorjahr.

Die dnata-Reisesparte steuerte 1,4 Milliarden AED (375 Millionen USD) zum Umsatz bei, ein Plus von 16 Prozent gegenüber 1,2 Milliarden AED (323 Millionen USD) im Vorjahreszeitraum, und verzeichnete starke Beiträge von Destination Asia, dem Zielgebietsmanagementgeschäft in Asien, sowie durch das Kreuzfahrtunternehmen Imagine Cruising, an dem dnata eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat. Der Geschäftsbereich meldete einen zugrunde liegenden Gesamttransaktionswert (Total Transactional Value, TTV) in Höhe von 4,0 Milliarden AED (1,1 Milliarden USD), verglichen mit 3,5 Milliarden AED (960 Millionen USD) im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Emirates Group