Emirates meldet Halbjahresgewinn

Emirates Airline erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten ihres laufenden Geschäftsjahrs einen Gewinn von 827 Millionen Dhs (225 Millionen US Dollar).

Die Fluggesellschaft aus den Emiraten wies in den Monaten April bis Ende September einen Umsatz von 30,3 Milliarden Dhs (8,3 Milliarden US Dollar), dies entspricht gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einem Plus von 15 Prozent. Emirates hat es trotz anhaltend hohen Treibstoffkosten geschafft, in der Gewinnzone zu verbleiben. Seit 23 Jahren schreibt die Airline ohne Unterbruch einen Gewinn. Die Fluggesellschaft hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs weitere 3.400 neue Mitarbeiter eingestellt und betreibt momentan 161 Langstreckenflugzeuge.