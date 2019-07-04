Emirates lanciert kürzesten A380 Flug

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Seit dem 1. Juli 2019 bedient Emirates die Linie von Dubai nach Muskat mit einem Airbus A380, der kürzeste A380 Flug dauert nur rund 40 Minuten.

Am Montag, den 1. Juli 2019, startete der erste reguläre A380 Linienflug zwischen dem Emirates Drehkreuz Dubai und Muskat, der Hauptstadt des Oman. Die Distanz zwischen den beiden Städtepaaren ist lediglich 340 Kilometer, die Flugzeit beträgt dabei nur rund 40 Minuten. Es handelt sich somit laut Emirates um den weltweit kürzesten Linienflug mit dem Airbus A380. Der Flug zwischen Dubai und Muskat wird zweimal täglich mit einem A380 geführt.