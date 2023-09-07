Emirates kooperiert mit New South Wales

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates gab eine strategische Partnerschaft mit der Tourismus- und Veranstaltungsagentur der Regierung von New South Wales, Australien, bekannt.

Emirates hat die Kapazität auf der Strecke Dubai-Sydney erhöht und bietet derzeit drei tägliche Flüge an, darunter zweimal täglich mit dem Airbus A380. Die Fluggesellschaft stößt auch auf großes Interesse an der neu eingeführten Premium Economy Class nach Sydney, die auf den A380-Verbindungen auf dieser Strecke angeboten wird.

Die Zusammenarbeit bietet den Fluggästen mehr Möglichkeiten, Sydney und den faszinierenden Bundesstaat New South Wales zu entdecken. Sie wird durch den Aviation Attraction Fund der Regierung von New South Wales unterstützt, der nach der Covid-Pandemie die Luftverkehrskapazität des Bundesstaates wieder aufbauen soll.

Ein Ziel, das Reisende wie kein anderes inspiriert NSW verkörpert das Beste, was Australien zu bieten hat und gilt als der geografisch vielfältigste und erlebnisreichste aller australischen Bundesstaaten. In der Hauptstadt Sydney finden Reisende wunderschöne Strände, einen entspannten und pulsierenden Lebensstil, lebendige Kunst und Kultur, vielfältige Menschen und einladende Stadtviertel. Die Stadt ist Heimat von Attraktionen wie dem berühmten Sydney Opera House, der Sydney Harbour Bridge sowie einer Reihe von Weltklasse-Veranstaltungen wie Vivid Sydney und SXSW Sydney.

Nur wenige Autostunden von der Stadt entfernt, finden sich Reisende in den weiten Ebenen des Outbacks wieder oder erkunden die Weinregion. Durch üppige Regenwälder wandern, den Aboriginal Dreamtime Geschichten von der ältesten lebenden Kultur der Welt lauschen und die Pisten der NSW Snowfields hinauffahren – diese einzigartige Kombination aus Kultur und Natur macht NSW bei internationalen Reisenden zum beliebtesten aller australischen Bundesstaaten.

Komfortabel auf Langstrecken reisen

Emirates durchläuft derzeit ein umfangreiches, mehr als zwei Milliarden Dollar schweres Modernisierungsprogramm. Die Flüge nach Sydney gehören zu den ersten, die aufgrund der hohen Nachfrage mit den neuesten Kabinen ausgestattet wurden, darunter auch Premium Economy.

Von geräumigen Sitzen bis hin zu regional inspirierter Küche – Langstreckenflüge mit Emirates bieten ein luxuriöses und komfortables Erlebnis wie kein anderes. Auf ausgewählten Langstreckenflügen bietet Emirates kostenlose, nachhaltige Amenity Kits an, die mit den wichtigsten Dingen gefüllt sind, damit sich die Passagiere bei ihrer Ankunft frisch fühlen.

Gäste in allen Kabinen können sich mit Wi-Fi an Bord zurücklehnen und entspannen. Mit ice, dem preisgekrönten Unterhaltungsprogramm von Emirates, stehen bis zu 6.500 Kanäle mit sorgfältig kuratierten globalen Inhalten zur Verfügung, darunter Filme, Fernsehsendungen, Musik, Podcasts, Spiele, Hörbücher und vieles mehr.

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