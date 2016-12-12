Emirates ist startklar für Weihnachten

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Weihnachtliche Stimmung an Bord: Emirates führt eigene Weihnachtsmenüs erstmalig in allen Klassen ein und bietet diesen Dezember auf den Strecken von Dubai nach Europa, Australien sowie in die USA kulinarische Festtagsklassiker.

In der Economy Class können Passagiere neben der normalen Menüauswahl gerollten Truthahnbraten mit Preiselbeersauce, Kartoffelpüree, Geflügelwurst und saisonalem Gemüse geniessen. Als Nachtisch steht Schokoladenpudding mit Lebkuchen-Vanillesauce zur Auswahl. In der First Class und Business Class werden Vorspeisen wie pochierte Riesengarnelen mit Marie-Rose-Sauce sowie Fenchel mit Zitrone und Kräutern angeboten. Als Hauptspeise kann Truthahnbraten mit Kastanienfüllung, Preiselbeersauce, Kürbispüree und Rosenkohl ausgewählt werden. Die Dessertauswahl umfasst je nach Flugstrecke Schokoladen-Kastanien-Torte, Schokoladenpudding oder Baumstammkuchen. First-Class-Passagiere können sich auf hausgemachte heisse Premium-Schokolade freuen.

In den sechs Emirates-Lounges am Dubai International Airport gelangen Passagiere mit traditionellen Süssigkeiten in Festtagsstimmung. Neben Weihnachtskuchen und Christstollen können sich Gäste hier auch auf die Schweizer Spezialität Basler Läckerli freuen. Zusätzlich wird in der First-Class-Lounge Truthahnbraten angeboten.

Für die jungen Passagiere an Bord gibt es ein Kinderweihnachtsmenü mit Truthahnbraten und Süsskartoffelbrei mit Karotten und Erbsen sowie zum Nachtisch Zuckerstangen und Schokoladen-Dragees als Option. Zudem bekommt die beliebte Emirates-Kuscheltierfamilie um Adler Eric, Seehund Silka, Koala Shane und Igel Abbott Zuwachs: Im Dezember bekommen Kinder an Bord mit dem Rentier Eva ein neues Fly-with-me-Tier geschenkt.

Das vielfach ausgezeichnete Entertainmentsystem ice Digital Widescreen wurde dieses Jahr bei den Skytrax World Airline Awards zum zwölften Mal in Folge für die weltbeste Bordunterhaltung ausgezeichnet. Diesen Monat ergänzen Weihnachtsklassiker wie „Kevin - Allein zu Haus“, „Buddy - Der Weihnachtself“, „Schöne Bescherung“ oder „Der Nussknacker“ das Angebot mit über 2.500 Kanälen – darunter neuste Blockbuster, Filmklassiker, TV-Serien, ein eigenes Kinderprogramm sowie eine umfangreiche Musikbibliothek und Spiele.

Wer noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, kann ab sofort im offiziellen Emirates-Onlineshop unter anderem festliche Grusskarten, Guetzlidosen, Plüschtiere oder Christbaumschmuck erwerben.