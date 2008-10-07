Emirates hat keine Bedenken wegen Kreditkrise

Emirates sagte am Montag, dass die globale Finanzkrise ihren Wachstumseifer nicht dämpfen werde, trotz der knapperen Liquidität.

„Wir haben kein Problem mit der Finanzierung,“ sagte der Vorsitzende der grössten Fluggesellschaft im Nahen Osten, Sheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum, an einer Immobilienausstellung in Dubai. Emirates erhöhte letzten Monat die Liquidität um USD 265 Millionen durch ein Finanzierungsabkommen im Einklang mit dem islamischen Bankenrecht. Damit konnten sie zwei Boeing Flugzeuge leasen, mit deren Lieferung die Emirates Flotte nun 111 Passagierflugzeuge zählt.