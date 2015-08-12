Emirates hat ihre letzte Boeing 777-200 ausgemustert

Last Emirates Boeing 777-200 (Foto: Emirates)

Die letzte Boeing 777-200 wurde bei Emirates Airlines aus dem Flugbetrieb genommen, die Boeing 777 stand bei der Airline aus Dubai seit 1996 im Dienst.

Die Epoche der 777-200 bei Emirates ist beendet. Nach Entfernen der Emirates-Bemalung wurde die A6-EMF von Dubai nach Arizona überführt. Die Maschine flog seit 1996 für Emirates und hat dabei 60 Millionen Kilometer im Liniendienst zurückgelegt. Emirates setzt momentan hauptsächlich auf die Boeing 777-300ER und den Airbus A380.

Video: Last Boeing 777-200 Emirates