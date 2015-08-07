Emirates gibt weiteren A380 Flug nach London bekannt

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates wird ab dem 1. Januar 2016 einen weiteren Airbus A380 Linienflug von Dubai nach London anbieten.

Ab dem 1. Januar 2016 wird Emirates auch ihren dritten Flug zwischen Dubai und London Gatwick auf einen Airbus A380 umstellen. Emirates EK011 und Emirates EK012 wird momentan noch mit einer Boeing 777 bedient. Ab dem nächsten Jahr wird nun jeder der acht Emirates Flüge zwischen Dubai und der Metropole London mit einem A380 bedient.

Durch den Wechsel auf das weltweit größte Verkehrsflugzeug wird die tägliche Kapazität um 318 Sitzplätze erhöht.

London ist einer der attraktivsten Standorte für den weltumspannenden Luftverkehr, kein anderes Einzugsgebiet ist mit Flugverbindungen besser an die Welt angeschlossen als die britische Hauptstadt. Für Emirates ist die Greater Area London extrem wichtig, mit diesem großen Einzugsgebiet von mehr als acht Millionen Einwohnern kann der Umsteigeverkehr mit Passagieren aus England über Dubai nach Asien, Australien und Afrika fast beliebig weiter ausgebaut werden.