Emirates gibt neue A380 Route bekannt

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates Airlines wird ab Dezember 2015 mit einem Airbus A380 zwischen Dubai und Kopenhagen verkehren.

Mit dieser Ankündigung wurde zugleich der erste A380 Liniendienst nach Skandinavien bekannt gegeben. Ab dem 1. Dezember 2015 wird Emirates täglich mit einem ihrer Airbus A380 von Dubai nach Kopenhagen verkehren und dabei eine Boeing 777 ersetzen. Zum Einsatz kommt zum ersten Mal ein A380, der für zwei Klassen ausgelegt ist und über 615 Passagiersitze verfügt. In dieser neuen A380 Konfiguration stehen den Kunden 58 Business Class Sitze und 557 Sitze in der Economy Klasse zur Verfügung.

Emirates Flug EK151 verlässt Dubai jeweils um 08 Uhr 20 und kommt in Kopenhagen um 12 Uhr 20 an. Der Rückflug startet in Kopenhagen um 14 Uhr 20 und kommt am Hauptsitz von Emirates um 23 Uhr 35 an.