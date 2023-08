Emirates gibt neue A380 Destination bekannt

Emirates Airline erweitert ihr Airbus A380-Streckennetz von Dubai nach Kuala Lumpur. Ab dem 1. Dezember 2011 wird diese Strecke täglich mit dem A380 bedient.

Emirates ist die erste Fluggesellschaft, die mit dem Superjumbo regelmässig nach Malaysia fliegen wird. Ab Dezember 2011 wird der A380 Flug EK346 jeweils in Dubai um 04.05 starten und um 14.55 in Kuala Lumpur ankommen. Der A380 Retourflug EK347 wird Kuala Lumpur um 19.30 verlassen und in Dubai um 22.30 Lokalzeit wieder ankommen.