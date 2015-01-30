Emirates gibt A380 Verbindung nach Düsseldorf bekannt

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates wird ab dem 1. Juli 2015 den Mittagsflug von Dubai nach Düsseldorf mit einem Airbus A380 bedienen.

Für den Flughafen Düsseldorf wird dies der erste regelmäßige A380 Linienflug sein. Mit dem Umstieg von der Boeing 777-300ER auf den noch größeren A380 unterstreicht Emirates die Wichtigkeit des deutschen Marktes und der Region Nordrhein-Westfalen. Die Kapazität auf dieser Linie wird mit diesem Flugzeugwechsel um zweiundzwanzig Prozent erhöht. Emirates bedient die Strecke Dubai Düsseldorf zweimal täglich. Düsseldorf wird nach München und Frankfurt zur dritten A380 Destination von Emirates in Deutschland.