Emirates fliegt wieder auf die Seychellen

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates Airlines)

Emirates nimmt den Passagierflugverkehr auf die Seychellen ab dem 1. August wieder auf, zeitgleich mit der Wiedereröffnung des Landes für internationale Touristen.

Die Fluggesellschaft fliegt die Seychellen fünfmal wöchentlich mit einer Boeing 777-300ER an und bietet Reisenden damit eine bequeme Verbindung zu dem beliebten Urlaubsziel im Indischen Ozean.

Flexibilität und Planungssicherheit: Mit der schrittweisen Wiederöffnung der Grenzen im Laufe des Sommers hat Emirates seine Buchungsrichtlinien überarbeitet, um Fluggästen mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Reiseplanung zu bieten. Kunden, deren Reisepläne durch COVID-19-bezogene Flugeinschränkungen oder Reisebeschränkungen beeinträchtigt sind, können ihr Ticket, das jetzt 24 Monate gültig ist, einfach behalten und auf einen späteren Flug umbuchen oder in einen Emirates-Reisegutschein umwandeln. Alternativ können Rückerstattungen über ein Online-Formular auf der Emirates-Website oder über das zuständige Reisebüro beantragt werden: https://www.emirates.com/ae/english/help/forms/refund-request/

Emirates bietet derzeit Passagierflüge zu über 60 weltweiten Zielen und bequeme Verbindungen zwischen Amerika, Europa, Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten sowie dem asiatisch-pazifischen Raum via seinem Drehkreuz Dubai.

Dubai ist wieder geöffnet: Die Einreise nach Dubai ist sowohl für Urlauber als auch für Geschäftsreisende wieder möglich. Das Emirat stellt mit seinem neusten Luftfahrtprotokoll sowie den umfassenden Massnahmen die Gesundheit und Sicherheit von Reisenden und Bevölkerungsgemeinschaften sicher. Weitere Informationen zu den Einreisebestimmungen für internationale Besucher nach Dubai unter: www.emirates.com/flytoDubai.

Priorität Gesundheit und Sicherheit: Emirates hat ein umfassendes Massnahmenpaket für jeden Reiseabschnitt eingeführt, um die Sicherheit seiner Passagiere und Mitarbeiter am Boden sowie in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehören kostenlose Hygienekits mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern für alle Fluggäste. Nach der Landung in Dubai durchläuft jedes Flugzeug ein optimiertes Reinigungs- und Desinfektionsverfahren. Weitere Informationen dazu unter www.emirates.com/yoursafety.

Reisebeschränkungen: Fluggäste sollten beachten, dass Reisebeschränkungen weiterhin bestehen und Passagiere nur dann auf Flügen akzeptiert werden, wenn sie die Anforderungen und Einreisekriterien der jeweiligen Zielländer erfüllen. Weitere Informationen unter dem Link www.emirates.com/travelrestrictions. Die Reisebestimmungen für Einwohner Dubais sind unter www.emirates.com/returntoDubai veröffentlicht.

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