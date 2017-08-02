Emirates fliegt seit 30 Jahren nach Deutschland

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates feiert das dreißigjährige Jubiläum der Linienflüge von Dubai nach Deutschland.

Ab dem 1. August 1987 wurden die Flüge von Frankfurt zum Drehkreuz in Dubai zunächst zwei Mal wöchentlich mit Jets des Typs Airbus A310-300 durchgeführt. Innerhalb des ersten Jahres beförderte Emirates 19.800 Passagiere von und nach Deutschland. Mit einer Flottengröße von sechs Flugzeugen bot Emirates damals Anschlussmöglichkeiten zu sechs weiteren Destinationen.

Aufgrund der hohen Marktnachfrage und seinem Engagement für ausgezeichneten Kundenservice konnte Emirates während der vergangenen dreißig Jahre in Deutschland kontinuierlich seine Flugfrequenzen erhöhen, weitere Abflughäfen eröffnen und Flugzeugtypen mit mehr Kapazitäten einsetzen. Heute profitieren Geschäftsreisende und Urlauber von zehn täglichen Nonstopflügen ab Deutschland und einer großen Auswahl an Strecken und Abflugzeiten via Dubai zu beliebten Zielen im Nahen und Mittleren Osten, Afrika, Asien, Australien, Neuseeland und im Indischen Ozean.

Vertrauter Anblick am deutschen Himmel, in Städten und Gemeinden

Zum Start im Jahr 1987 wurden zwei wöchentliche Flüge zwischen Frankfurt und Dubai, zunächst via Istanbul, durchgeführt. Bereits einige Monate später erfolgte die Erhöhung der Frequenz auf einen täglichen Nonstopflug im März 1988. Die Fluggesellschaft führte 2002 einen weiteren täglichen Service ein, um schließlich seit Dezember 2011 drei Mal täglich von Frankfurt aus zu starten. Heute werden zwei der drei täglichen Frankfurt-Flüge mit dem bei Passagieren sehr beliebten Airbus A380 durchgeführt.

Aufgrund des Erfolges der Frankfurt-Flüge und einhergehend mit der Kundennachfrage wurden drei weitere Abflughäfen aufgenommen: München (1999; heute drei tägliche A380-Flüge), Düsseldorf (2001; heute zwei tägliche A380-Flüge) und Hamburg (2006; heute zwei tägliche Boeing-777-Flüge). Darüber hinaus war die Emirates A380 in den vergangenen Jahren im Rahmen von Sonderflügen auch in Hamburg, Berlin, Dresden und Köln zu sehen.

Das Produktangebot in Deutschland wurde erweitert, indem im Jahr 2006 als dritter europäischer Markt im weltweiten Streckennetz an den Flughäfen München und Frankfurt eigene Emirates-Lounges eröffnet wurden. Mit exklusiven Flughafenlounges in Düsseldorf und Hamburg im Jahr 2009 unterstrich die Airline erneut ihr Engagement im deutschen Markt.

Über 2.000 Tonnen wöchentliche Frachtkapazität ab Deutschland

Die Frachtdivision Emirates SkyCargo spielt mir ihrer wöchentlichen Kapazität von bis zu 2.200 Tonnen eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Welt. Zusätzlich zu der im Unterdeck der zehn täglichen Passagierflüge beförderten Fracht führt Emirates sechs wöchentliche Boeing-Vollfrachterflüge zwischen Frankfurt und Dubai und zwei wöchentliche Cargoflüge von Frankfurt nach Mexiko City durch. Seit Januar 2013 wurden 615.000 Tonnen Fracht von und nach Deutschland befördert. Zu den Waren, die aus Deutschland in die Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika, Asien und die USA exportiert werden, zählen elektronische Geräte, Medikamente sowie Autoteile.

Größter Airbus A380-Betreiber der Welt

Emirates war 2011 die erste ausländische Airline, die A380-Linienflüge nach Deutschland durchgeführt hat. Heute kommen Reisende dank eines umfassenden Streckennetzes in den Genuss eines nahtlosen A380-Erlebnisses ab Frankfurt, München und Düsseldorf via Dubai nach Asien, in den Indischen Ozean, nach Australien und Neuseeland. Mit 95 A380-Jets in der Flotte und 47 weiteren Bestellungen ist Emirates der größte Betreiber des doppelstöckigen Flugzeuges, das zu einem Großteil in Deutschland produziert wird. Nach Schätzung von Airbus sichert die A380-Bestellung von Emirates die Beschäftigung von 41.000 direkten, indirekten und induzierten Arbeitsplätzen in ganz Europa, darunter etwa 14.500 alleine in Deutschland.

Deutsche Staatsbürger in der Emirates Group

Im Jahr 1987 bestand das Team in Frankfurt aus zwölf Mitarbeitern, mittlerweile beschäftigt Emirates in Deutschland über 230 Personen in den verschiedensten Bereichen. Innerhalb der Emirates Group sind weltweit 610 deutsche Staatsbürger angestellt, darunter über 100 deutsche Piloten und mehr als 200 deutsche Flugbegleiter. Der Status als exzellenter Arbeitgeber zeigt sich an der langen Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter: In Deutschland arbeitet ungefähr die Hälfte bereits seit über zehn Jahren für Emirates.

Emirates Skywards

Das Vielfliegerprogramm Emirates Skywards verzeichnet zu seinem 17-jährigen Bestehen in den vier Kategorien Blue, Silver, Gold und Platinum mehr als 18 Millionen Mitglieder, darunter über 895.000 aus Deutschland. Durch die Partnerschaften mit europäischen Marken wie Europcar und Sixt sowie vielen Hotelketten in ganz Deutschland haben Mitglieder zusätzliche Möglichkeiten, Meilen zu sammeln und einzulösen.

Sportsponsoring

Emirates engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich Sportsponsoring und ist seit 2006 Hauptsponsor des Bundesligisten Hamburger SV und dessen langjährigster Trikotsponsor. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit 2002 offizieller Hauptpartner und offizielle Fluggesellschaft der BMW International Open, dem renommiertesten Golfturnier in Deutschland. Emirates ist Partner des internationalen Tennisverbands ATP und Premier Partner der ATP World Tour, inklusive den Turnieren in München, Stuttgart, Halle und Hamburg. Als globaler Partner der Formel 1™ ist der Schriftzug „Fly Emirates“ unter anderem auf dem Rennparcour in Deutschland zu sehen.

Emirates Airlines