Emirates fliegt mit A380 nach Sao Paulo

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates Airlines wird am 14. November 2015 einen einmaligen A380 Linienflug zwischen Dubai und Sao Paulo anbieten.

Mit diesem einmaligen A380 Flug feiert Emirates das achtjährige Jubiläum ihrer Flüge nach Brasilien. Dabei handelt es sich um den ersten kommerziellen A380 Service nach Brasilien und Südamerika, dementsprechend wird der Airbus A380 von Emirates in Sao Paulo auf grosses Echo stossen. Emirates bedient die Strecke Dubai Sao Paulo seit dem Oktober 2007, normalerweise wird dieser Kurs täglich von einer Boeing 777-300ER geflogen. Emirates war die erste Fluggesellschaft die Direktflüge zwischen dem Nahen Osten und Südamerika ins Angebot aufgenommen hat.