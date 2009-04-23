Emirates fliegt häufiger von Dubai nach KL

Emirates Airlines erhöht die Frequenz ihrer Flüge wischen Kuala Lumpur und Dubai ab dem 1. Mai auf 14 pro Woche.

Bisher flog Emirates die Strecke 12 Mal. „Diese Erhöhung der Frequenz ist die Folge der steigenden Nachfrage von Geschäfts- und Ferienreisenden,“ sagte Emirates Malaysia Manager Alban Lee. Der Nahe und Ferne Osten verzeichneten trotz der Wirtschaftskrise viele Touristen, sagte er. Malaysia sei eines der führenden Ferienländer. Die neuen Flüge würden die Anzahl der Reisenden noch erhöhen.