Emirates fliegt dritte Japan Destination an

Ab dem 3. Juni 2013 fliegt Emirates Airlines mit Tokio Haneda ihr drittes Ziel in Japan an. Bislang flog die Fluggesellschaft aus Dubai nach Tokio Narita und Osaka.

Emirates fliegt seit 2002 von Dubai nach Japan, damals wurde eine Nonstop Linie nach Osaka aufgenommen. Dieses Engagement wurde 2010 mit einer täglichen Verbindung zum Flughafen Tokio Narita ausgeweitet. Ab dem 3. Juni 2013 wird nun auch der zweite Hauptstadtflughafen Tokio Haneda angeflogen. Zum Einsatz kommt eine zweimotorige Boeing 777-200LR, die für acht First Class, 42 Business Class und 216 Economy Class Passagiere ausgelegt ist.