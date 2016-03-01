Emirates fliegt direkt nach Rangun

Emirates Boeing 777 (Foto: Boeing)

Emirates Airlines nimmt ab dem 3. August 2016 eine tägliche Nonstop Verbindung von Dubai nach Rangun in Myanmar mit Weiterflug nach Hanoi in Vietnam auf.

Dank mehrfach täglichen Emirates-Flügen ab Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg sowie München können die beiden neuen Ziele mit nur einem kurzen Zwischenstopp in Dubai bequem von Deutschland aus erreicht werden. Die zukünftige Verbindung erweitert das bestehende Angebot der Airline nach Südostasien: Ab August 2016 werden insgesamt zwölf Destinationen in sieben Ländern der Region von Emirates angeflogen, inklusive den beiden philippinischen Zielen Cebu und Clark, die ab Ende März 2016 neu ins Streckennetz aufgenommen werden. Die Strecke Dubai-Yangon-Hanoi wird mit Jets des Typs Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration mit acht Sitzen in der First Class, 42 Sitzplätzen in der Business Class und weiteren 310 geräumigen Economy-Class-Sitzen bedient. Die Frachtkapazität beträgt bis zu 20 Tonnen pro Strecke.

Die Flugzeiten der neuen Route sind an das europäische Netzwerk angepasst, Reisende aus Deutschland haben somit nur einen kurzen Zwischenstopp in Dubai. Der Flug EK388 verlässt Dubai um 02.50 Uhr und kommt um 11.05 Uhr am Yangon International Airport an. Reisende nach Vietnam fliegen um 12.35 Uhr weiter nach Hanoi, Ankunft am Hanoi Noi Bai International Airport ist um 14.50 Uhr. Der Rückflug EK389 startet um 22.50 Uhr in Hanoi und landet um 00.20 Uhr in Rangun am nächsten Tag. Der Weiterflug ist um 01.50 Uhr und erreicht um 05.05 Uhr den Dubai International Airport. Alle Zeitangaben sind jeweils Ortszeiten.

Emirates Airlines