Emirates fliegt ab Oktober wieder nach Nigeria

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates wird ab dem 1. Oktober 2024 seine Linienflüge nach Nigeria wieder aufnehmen und täglich zwischen seinem Drehkreuz Dubai und Lagos, der grössten Stadt des Landes, fliegen.

Auf der Strecke werden Jets des Typs Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration eingesetzt. Der Flug EK783 startet um 9.45 Uhr in Dubai und kommt um 15.20 Uhr in Lagos an. Der Rückflug EK784 verlässt Lagos um 17.30 Uhr und kommt am nächsten Tag um 5.10 Uhr in Dubai an (alle Zeiten jeweils Lokalzeiten).

Emirates bedient mit der Wiederaufnahme der Flugverbindung nach Nigeria mit 157 Flügen pro Woche 19 Ziele in Afrika von Dubai aus und erreicht über Codeshares und Interline-Partnerschaften unter anderem mit South African Airways, Airlink, Royal Air Maroc und Tunis Air weitere 130 regionale Ziele in Afrika.

Als wichtige Wirtschaftsdrehscheibe in Afrika haben Nigeria und die VAE im Laufe der Jahre starke bilaterale Handelsbeziehungen aufgebaut, die von Lagos als Handelszentrum des Landes angeführt werden. Mit der Wiederaufnahme der Passagierflüge wird die Frachtdivision Emirates SkyCargo die Handelsbeziehungen weiter stärken und jede Woche mehr als 300 Tonnen Frachtkapazität aus und nach Lagos anbieten.

Die eingesetzte Boeing 777-300ER bietet acht First-Class-Suiten, 42 Business-Class-Sitze und 304 Economy-Class-Sitze. Die Passagiere können regional inspirierte, mehrgängige Menüs und eine grosse Auswahl an erstklassigen Getränken geniessen.