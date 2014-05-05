Emirates fliegt ab Herbst täglich nach Brüssel

Emirates Airlines nimmt am 5. September 2014 eine tägliche Verbindung vom Drehkreuz Dubai nach Brüssel auf.

Auf der neuen Route werden Boeing 777 in einer drei Klassen Konfiguration eingesetzt. Nach der Aufnahme von Oslo ins weltweite Streckennetz von Emirates am 2. September 2014 wird die belgische Hauptstadt die 147. Destination der Airline sein. Der Flug EK183 startet in Dubai jeweils um 07 Uhr 50 und landet um 13 Uhr 15 am Brussels International Airport. Der Rückflug EK184 verlässt die Hauptstadt Belgiens um 14 Uhr 45 und erreicht das Drehkreuz Dubai um 23 Uhr 25.