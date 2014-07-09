Emirates finalisiert Boeing 777X Auftrag

Emirates hat bei Boeing den Auftrag über 150 neue Boeing 777X finalisiert, die Bestellung wurde im November 2013 an der Dubai Air Show bekannt gegeben.

Der frisch finalisierte Auftrag umfasst den Kauf von 115 Boeing 777-9X und 35 Boeing 777-8X. Das Auftragsvolumen beziffert Boeing nach den aktuellen Listenpreisen auf 56 Milliarden US Dollar.

Die Boeing 777X befindet sich noch in der Entwicklung und soll ab 2020 am Markt verfügbar sein. Boeing konnte für die Boeing 777X Familie bereits mehr als 300 Bestellungen entgegennehmen, für das neue Modell haben sich bereits sechs Kunden entschieden.