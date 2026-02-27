Emirates feiert Jubiläum in Hamburg

Airbus A380 Emirates in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

Happy Birthday Hamburg: Emirates, die weltweit größte internationale Fluggesellschaft, feiert 20-jähriges Jubiläum am Hamburg Airport mit der Verbindung zwischen der Hansestadt und seinem Drehkreuz Dubai.

Am 1. März 2006 landete Emirates erstmals im Linienverkehr am Flughafen Hamburg, seitdem ist die norddeutsche Metropole fester Bestandteil des Passagier- und Frachtgeschäfts von Emirates innerhalb des sechs Kontinente umfassenden Streckennetzes.

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Aktuell wird die Strecke zweimal täglich nonstop mit Jets des Typs Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration mit einer Frachtkapazität von 17 Tonnen pro Flug und Strecke bedient. Nach dem erfolgreichen Start der Nonstop-Verbindung mit Flugzeugen des Typs Airbus A330-200 im März 2006 als 81. Flugziel im weltweiten Netzwerk von Emirates, wurde das tägliche Flugangebot ab Oktober 2006 mit größeren Jets des Typs Boeing 777-300 und später auch A380 bedient. Seit September 2011 fliegt Emirates zweimal täglich ab Hamburg. Im April 2018 war Hamburg zudem der erste deutsche Flughafen, an dem Emirates seine brandneue Boeing 777 Gamechanger-Kabine eingesetzt hat.

In den vergangenen 20 Jahren hat Emirates rund 22.500 Flüge ab/bis Hamburg Airport angeboten und dabei insgesamt rund 6,2 Millionen Passagiere und mehr als 750.000 Fracht-Sendungen befördert. Die beliebtesten Destinationen für Reisende ab Hamburg umfassen neben dem Drehkreuz in Dubai insbesondere Ziele in Asien und dem Indischen Ozean. Hierzu gehören Bangkok, Mauritius, Malé, Singapur, Manila, Phuket sowie Colombo.

Emirates Airbus A350 (Foto: Emirates)

„Wir freuen uns, bereits seit 20 Jahren fester Bestandteil des Hamburger Flugplans zu sein und schätzen die langjährige Partnerschaft mit dem Flughafen Hamburg. Seit dem Start im Jahre 2006 verzeichnen wir eine gesunde Auslastung ab Hamburg. Unsere beiden täglichen Flüge bieten Reisenden ab Norddeutschland eine große Flexibilität, egal ob sie beruflich oder privat reisen. Zudem profitieren Fluggäste ab Hamburg von unseren nahtlosen Verbindungen in unser weltweites Streckennetz mit Stopp in Dubai, vor allem zu beliebten Zielen in Asien, Afrika, im Indischen Ozean sowie in Australien und Neuseeland, darunter auch die Hamburger Partnerstädte Shanghai, Osaka und Dar es Salaam. Unsere Passagiere ab Hamburg genießen in allen Klassen an Bord die berühmte Gastfreundschaft unserer internationalen Kabinenbesatzung, Gourmetmenüs sowie ein vielfach ausgezeichnetes Unterhaltungssystem mit über 6.500 On-demand-Kanälen“, erklärt Volker Greiner, Vice President Northern and Central Europe bei Emirates.

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Emirates das 20-jährige Jubiläum der Strecke Hamburg-Dubai feiern zu können. Wir haben eine starke Verbindung und eine Partnerschaft, auf die wir uns verlassen können. Mit der zweimal täglichen Nonstop-Verbindung nach Dubai ist Hamburg direkt an eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze angebunden – mit komfortablen Anschlüssen für Weiterflüge nach Asien, Australien und Afrika. Der anhaltende Erfolg dieser Strecke zeigt eindrucksvoll, wie hoch die Nachfrage in Norddeutschland für attraktive Langstreckenverbindungen ist. Fernreisen liegen im Trend: Im vergangenen Jahr hat fast jeder fünfte Passagier ab Hamburg ein interkontinentales Reiseziel gebucht.“

Seit 2009 haben First-Class- und Business-Class-Passagiere am Hamburg Airport Zugang zur exklusiven Emirates Lounge – mit 900 Quadratmetern eine der größten Lounge-Einrichtungen der Fluggesellschaft in Europa. Die Hamburger Emirates-Lounge wurde erst im Jahr 2023 umfassend modernisiert und umgebaut. Zudem bietet die Airline First-Class- und Business-Class-Gästen in Hamburg den kostenlosen Emirates Chauffeur-Service vor und nach ihrem Flug.

