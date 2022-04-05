Emirates feiert 30 Jahre Inflight Entertainment

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates war die erste Fluggesellschaft weltweit, die mit individuellen Bildschirmen in allen Klassen für eine individuelle Unterhaltung für alle Passagiere sorgte.

Erste Fluggesellschaft weltweit mit individuellen Bildschirmen in allen Klassen flottenweit: Vor 30 Jahren, im Jahre 1992, traf Emirates die zukunftsweisende Entscheidung, auf seiner kompletten Flugzeugflotte alle Sitze in allen Beförderungsklassen mit individuellen TV-Bildschirmen auszustatten. Damit setzte Emirates als Vorreiter für die kommenden Jahrzehnte neue Massstäbe im Bereich Inflight Entertainment (IFE) und hat seitdem die Erwartungshaltung von Flugreisenden an die Bordunterhaltung geprägt.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Emirates kontinuierlich Innovationen eingeführt, welche die Bordunterhaltung und die Konnektivität auf über 10.000 Metern Flughöhe qualitativ immer weiter verstärkt haben. Grosse, hochauflösende 4K-Monitore gehören zusammen mit einem schnelleren und verbesserten WLAN zu den spannenden Entwicklungen der nächsten Generation von IFE-System an Bord der zukünftigen Emirates-Flotte.

Mit seinem vielfach ausgezeichneten Unterhaltungsprogramm ice (Information, Communication und Entertainment) bietet Emirates heute jedem Fluggast über 5.000 On-Demand-Kanäle in mehr als 40 Sprachen mit einer grossen Auswahl an Filmen, Musik, TV-Shows, Serien und Dokumentationen. Monatlich werden über 100 Filme und 200 TV-Episoden hinzugefügt. Das akkumulierte Unterhaltungsprogramm umfasst über 3.900 Stunden Filme und TV-Sendungen sowie mehr als 3.300 Stunden Musik und Podcasts. Ein Passagier müsste für die Nutzung des kompletten aktuellen Programms über 500-mal von Dubai nach Sydney fliegen.

„Als Emirates im Jahre 1992 persönliche Bildschirme an jedem Sitz einführte, galt dies als grosse Brancheninnovation. Andere Fluggesellschaften stellten den Sinn dieser hohen Investition, die damals mit rund 15.000 US-Dollar pro Sitz kalkuliert wurde, in Frage. Wir haben schnell gesehen, wie beliebt die Bordunterhaltung bei unseren Kunden war. Dadurch verging die Zeit an Bord sprichwörtlich wie im Flug und stärkte die Zufriedenheit und Loyalität auf Kundenseite. Innerhalb eines Jahres erweiterten wir die Programmauswahl auf zwanzig Kanäle“, so Patrick Brannelly, Senior Vice President Retail, IFE & Connectivity bei Emirates.

„Wir haben die Produktoptimierung nie beendet. Emirates fügt kontinuierlich die besten Inhalte aus über 40 Regionen weltweit hinzu. Und wir garantieren herausragenden Content auf den grössten Bildschirmen der Branche, zusammen mit einem qualitativ hochwertigen Audiosystem und erstklassigen Kopfhörern. Emirates ist zudem führend im Bereich Konnektivität an Bord mit der Einführung von Satellitentelefonen 1993 und, als erste Airline weltweit, mit der Möglichkeit der Nutzung von Mobiltelefonen an Bord eines Flugzeugs. Heute verfügt jedes unserer Flugzeuge über eine Internetverbindung und wir haben bereits die nächste Generation dafür in Auftrag gegeben“, so Patrick Brannelly weiter.

Der Erfolg der Investition in Inflight Entertainment und der Strategie von Emirates zeigt sich sowohl in der positiven Kundenresonanz in allen Kabinenklassen als auch in den zahlreichen Branchenauszeichnungen. Zu ihnen gehören ‘Best Inflight Entertainment’ bei den 2022 APEX Passenger Choice Awards® und ‘Skytrax World’s Best Inflight Entertainment’, den Emirates seit 2005 in jedem Jahr erhalten hat.

eben dem Unterhaltungswert bietet Emirates‘ ice auch weitere praktische Nutzen: Die Möglichkeit, den Flugstatus auf der Strecke abzufragen; Live-Aussenbilder während Start und Landung über Kameras, die an der Spitze, der Mitte und an der Unterseite des Flugzeugs montiert sind; Dubai-Reiseführer; EmiratesRED; der erste TV-Bordverkaufskanal sowie eine Reihe persönliche Bildungsangebote wie LinkedIn Learning. Fluggäste können digital durch den umfangreichen ice-Katalog blättern, ihre eigene Playlist für die Emirates Mobile App erstellen und sie an Bord für ein noch persönlicheres Reiseerlebnis am Platz synchronisieren.