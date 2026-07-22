Emirates führt neue Kopfstütze ein

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Innovative Erweiterung des Sitzkomforts in der Economy Class: Emirates führt als weitere Weltneuheit über den Wolken „U-Dream“-Kopfstützen ein und verbessert dadurch das Reiseerlebnis für Passagiere in der Economy Class deutlich.

Im Rahmen umfangreicher Investitionen hat Emirates bereits mit der Sitzumrüstung in seiner Flotte begonnen.

Die U-Dream ist eine mehrfach verstellbare Kopfstütze, die beim Schlafen oder Entspannen den Kopf und Nacken umfassend stützt. Sie wird in die Economy-Class-Sitze aller Emirates A350-Jets sowie an Bord der meisten Airbus A380 und Boeing 777 integriert. Emirates ist die weltweit erste Fluggesellschaft, die diese Kopfstütze einführt und erhält bereits äusserst positives Feedback von Passagieren.

Die mit Leder bezogene U-Dream-Kopfstütze ist Bestandteil des innovativen Z400-Sitzes von Safran Seats. Sie ist gepolstert und verfügt über flexible Seitenflügel, die nach innen geklappt werden können, um Kopf und Nacken sanft zu umschliessen. Dadurch können Passagiere eine bequeme Schlafposition beibehalten, ohne dass ihr Kopf nach vorne oder zur Seite fällt. Die Kopfstütze lässt sich vertikal verstellen und neigen, sodass sie an Passagiere unterschiedlicher Körpergrösse und Statur angepasst werden kann und während des gesamten Fluges individuellen Komfort bietet. Die Kopfstütze wurde unabhängig getestet und erfüllt nachweislich die strengen Sicherheitsstandards der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA). Emirates führt die fortschrittliche Kopfstütze in grossem Umfang ein und bietet Passagieren der Economy Class damit eine verbesserte ergonomische Unterstützung, die üblicherweise mit Premium-Kabinen verbunden wird.

„U-Dream“-Kopfstütze in der Economy Class bei Emirates (Foto: Emirates)

Sir Tim Clark, President Emirates Airline: „Emirates ruht sich beim Kundenerlebnis niemals auf seinen Erfolgen aus. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, den Komfort für Passagiere der Economy Class deutlich zu verbessern – insbesondere auf Langstreckenflügen. Die U-Dream-Kopfstütze verändert das Reiseerlebnis grundlegend, wenn ein Fluggast schlafen möchte, da sie den Nacken vollständig stützt. Ein Nackenkissen ist nicht mehr erforderlich. Diese weitere Innovation zeigt unser Engagement für unsere Gäste und festigt die Position unserer Economy Class als beste ihrer Art.“

Passagiere berichten, dass sich die U-Dream-Kopfstütze einfach einstellen und bedienen lässt. Die Emirates-Kabinenbesatzung ist entsprechend geschult, um Fluggäste bei Bedarf zu unterstützen. Die Kopfstütze aus Leder lässt sich leicht abwischen und wird nach jedem Flug gereinigt.

Aktuell ist die U-Dream-Kopfstütze bereits an Bord von drei Emirates A350 im Einsatz und die Airline treibt den Einbau in weiteren Flugzeugen so schnell wie möglich voran. In Zusammenarbeit mit Safran Seats werden bis Ende des Jahres alle Emirates A350 mit der U-Dream-Kopfstütze ausgestattet sein. Sie wird ausserdem in allen 270 von Emirates bestellten Boeing 777X bereits ab Werk installiert. Ab 2027 beginnt der Einbau der U-Dream-Kopfstütze zudem in den modernisierten Airbus A380 und Boeing 777 von Emirates.

Emirates setzt Massstäbe für Komfort in der Economy Class

Emirates hat das Reiseerlebnis in der Economy Class neu definiert, indem die Fluggesellschaft aussergewöhnlichen Komfort, preisgekrönte Gastfreundschaft und branchenführende Innovationen in einem der weltweit grössten internationalen Streckennetze miteinander verbindet. Von hochwertiger Bordgastronomie über die weltweit grösste Entertainment-Bibliothek über den Wolken und kostenloses WLAN bis hin zu durchdachten Annehmlichkeiten und dem renommierten Service setzt Emirates weiterhin Massstäbe für Reisen in der Economy Class.

Jeder Emirates-Flug wird mit einem Grossraumflugzeug des Typs Airbus A380, A350 oder Boeing 777 durchgeführt. Passagiere der Economy Class profitieren dadurch von breiteren Kabinen, geräumigeren Gängen, grösseren Gepäckfächern und einem höheren Kabinenkomfort. Ergonomisch gestaltete Sitze, grosszügige Beinfreiheit, stimmungsvolle Beleuchtung und persönliche Entertainment-Bildschirme tragen dazu bei, dass Passagiere erholter an ihrem Ziel ankommen. Im neuesten Airbus A350 geniessen Fluggäste darüber hinaus eine geräumige 3-3-3-Sitzkonfiguration, grosse 13,3-Zoll-Bildschirme mit 4K-Auflösung, USB-C-Ladeanschlüsse, höhere Kabinendecken sowie die neuen U-Dream-Kopfstützen.

Entertainment, Service und Komfort – rundum bequem reisen

Das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem ice bietet mehr als 6.500 Kanäle mit Filmen, Serien, Musik, Podcasts und Live-Sport und damit die grösste Entertainment-Bibliothek, die an Bord einer Fluggesellschaft verfügbar ist. Ergänzt wird das Angebot durch schnelles, kostenloses und zuverlässiges Starlink-Internet, das Passagieren auch über den Wolken Streaming, Arbeiten und die Verbindung mit Familie und Freunden ermöglicht.

Unabhängig von der Streckenlänge serviert Emirates kostenlose Mahlzeiten und Getränke, darunter regional inspirierte Menüs sowie eine Auswahl an Sondermahlzeiten für unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse. Die internationale Kabinenbesatzung aus 140 Nationen, die mehr als 70 Sprachen sprechen, sorgt dabei für einen persönlichen und aufmerksamen Service. Familien profitieren zusätzlich von Kindermenüs, kostenloser Babynahrung, Unterhaltung und altersgerechten Unterhaltungspaketen.

Auch auf Langstrecken legt Emirates Wert auf durchdachte Details: Passagiere der Economy Class erhalten kostenlose Amenity Kits, Kinder spezielle Reisesets und Spielangebote. Über das Drehkreuz Dubai verbindet Emirates Ziele auf sechs Kontinenten und ermöglicht nahtlose Langstreckenreisen mit einem gleichbleibend hohen Servicestandard. Mit Emirates Skywards können Passagiere zudem Meilen auf Flügen, bei Upgrades, Hotelaufenthalten und weiteren Angeboten sammeln und einlösen.

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