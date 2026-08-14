Emirates erweitert Flexibilitätsangebot

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates baut ihr kundenorientiertes Serviceangebot weiter aus und bietet Reisenden noch mehr Flexibilität bei der Reiseplanung.

Mit unbegrenzten kostenlosen Datumsänderungen und reduzierten Rückerstattungsgebühren für Flüge nach Dubai profitieren Kund:innen künftig von noch mehr Planungssicherheit. Ergänzt wird das Angebot durch den umfassenden Emirates Comprehensive Travel Cover, flexible Umbuchungsmöglichkeiten im gesamten Streckennetz sowie attraktive Vorteile für Emirates Skywards Mitglieder.

Noch mehr Flexibilität für Reisen nach Dubai

Ab sofort können Reisende ihre Flüge nach Dubai unabhängig vom gebuchten Tarif beliebig oft kostenlos umbuchen.* Die neue Regelung gilt für Saver- bis Flex-Tarife in der Economy Class sowie für Special-, Saver- und Flex-Tarife in der Business Class. Die vollständig flexiblen Tarife in Economy Flex Plus, Premium Economy, Business Flex Plus und First Class bleiben unverändert bestehen.

Zusätzlich reduziert Emirates die Rückerstattungsgebühren für Dubai-Flüge deutlich. In der Economy Class betragen diese künftig 50 US-Dollar für Saver-Tarife und 25 US-Dollar für Flex Tarife. In der Business Class liegen die Gebühren bei 50 US-Dollar für Special- und Saver-Tarife beziehungsweise 25 US-Dollar für Flex-Tarife.** Damit erhalten Reisende noch mehr Flexibilität, ihre Reisepläne kurzfristig an veränderte Umstände anzupassen.

Flexible Reiseplanung im gesamten Streckennetz

Auch über Dubai hinaus profitieren Kund:innen von erweiterten Flexibilitätsoptionen. Für Tickets, die seit dem 2. April 2026 gebucht wurden, bietet Emirates auf allen Flügen im weltweiten Streckennetz eine kostenlose Datumsänderung.* Darüber hinaus können Flugtarife online bis zu 24 Stunden kostenlos reserviert werden, um Reisepläne in Ruhe abzuschließen.

Ergänzend dazu bietet Emirates mit dem bereits eingeführten Comprehensive Travel Cover eine branchenweit einzigartige Reiseversicherung. Diese umfasst unter anderem eine Konfliktdeckung mit einer Erstattung medizinischer Kosten von bis zu 25.000 US-Dollar, eine kostenlose Reiseverlängerung von bis zu 30 Tagen sowie Schutz bei Reiserücktritt, Gepäckverspätung oder -verlust. Der Reiseschutz kann während der Buchung auf emirates.com hinzugebucht oder nachträglich über „Buchung verwalten“ zu einer bestehenden Buchung ergänzt werden. Zusätzlich unterstützt Emirates betroffene Reisende mit Hotelunterkünften und kostenfreien Umbuchungen, wenn Flüge aufgrund von Luftraumsperrungen oder anderen betrieblichen Einschränkungen ausfallen.

Zusätzliche Vorteile für Emirates Skywards Mitglieder

Auch Emirates Skywards Mitglieder dürfen sich über zusätzliche Vorteile freuen. Bis zum 31. August 2026 sind 20 Prozent weniger Tier Miles erforderlich, um den Silver-, Gold- oder Platinum-Status zu erreichen. Gleichzeitig erhalten Mitglieder 20 Prozent Bonus Tier Miles auf Flügen mit Emirates und flydubai.

Darüber hinaus bietet Emirates im Rahmen von Cash+Miles einen erhöhten Gegenwert für eingelöste Meilen: 2.000 Skywards Miles entsprechen bis Ende August 30 US-Dollar statt der regulären 15 US-Dollar und können für Flüge mit Emirates oder flydubai, Übergepäck, Lounge-Zugang sowie Sitzplatzreservierungen eingesetzt werden.

* Gegebenenfalls kann eine Tarifdifferenz anfallen.

** No-Show-Gebühren bleiben unverändert.