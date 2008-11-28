Emirates erwartet vierten A380 pünktlich

Dubais Fluggesellschaft Emirates wird ihren vierten Airbus A380 wie geplant um den 16. Dezember in Empfang nehmen.

Das sagte Emirates Präsident Tim Clark am Donnerstag. Den fünften A380 erwartet Emirates im März 2009. Die Fluggesellschaft ist die grösste A380 Kundin und konnte im Juli den ersten der 58 Superjumbos entgegennehmen.

Airbus hat diesen Monat die Lieferungspläne der A380 in 2009 von 21 auf 19 gekürzt, um den Übergang von der ersten zur zweiten, stärker automatisierten Produktionswelle reibungslos abwickeln zu können. Für 2010 gibt es noch keine Ziele.