Emirates erhöht Frequenz nach Madagaskar

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates setzt einen fünften wöchentlichen Flug auf der Strecke zwischen Dubai und Madagaskar auf, dieser wird ab dem 13. Dezember 2024 für einen Zeitraum von vier Wochen jeden Freitag starten.

Grund dafür ist die hohe Nachfrage während der Hauptreisezeit von Ferienreisenden, insbesondere auch aus der Schweiz. Derzeit fliegt Emirates jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag nach Madagaskar. Durch den zusätzlichen Flug wird die Kapazität zum viertgrössten Inselstaat der Welt auf mehr als 1.800 Sitze pro Woche in beide Richtungen erhöht.

Nach der erfolgreichen Aufnahme von Flügen nach Madagaskar im September wird Emirates mit der Kapazitätserweiterung auf der Strecke Dubai - Seychellen - Antananarivo die Marktnachfrage befriedigen und seinen Kunden noch mehr Flexibilität und eine bessere Auswahl an Verbindungen für ihre Reiseplanung bieten.

Die zusätzliche wöchentliche Frequenz auf den beiden miteinander verbundenen Flügen wird als EK707 und EK708 in einer 3-Klassen-Konfiguration durchgeführt. Tickets können ab sofort auf emirates.com, in den Emirates World Stores, über die Emirates App und in Reisebüros gebucht werden.

Vom 13. Dezember 2024 bis zum 10. Januar 2025 werden die Flüge EK707 und EK708 zu folgenden Zeiten durchgeführt (alle Zeiten sind Ortszeiten):

Flug EK707 (DXB/SEZ) mit Abflug um 09:10 Uhr und Ankunft um 13:50 Uhr

Flug EK707 (SEZ/TNR) mit Abflug um 15:20 Uhr und Ankunft um 17:05 Uhr

Flug EK708 (TNR/SEZ) mit Abflug um 18:35 Uhr und Ankunft um 22:20 Uhr

Flug EK708 (SEZ/DXB) mit Abflug um 23:50 Uhr und Ankunft um 04:20 Uhr +1

Während der vorübergehenden Kapazitätserweiterung werden die Emirates-Flüge EK707 und EK708 mit Fluggeräten des Typs Boeing 777-300ER durchgeführt. Diese verfügen über 360 Sitzplätze und bieten eine First Class, Business Class sowie eine Economy Class.

Die Erhöhung der Verbindung zu den Seychellen und Madagaskar bietet mehr Komfort für Passagiere, die zwischen diesen Ländern und anderen beliebten Zielen im Streckennetz von Emirates reisen, darunter die VAE, Sri Lanka, Frankreich und andere ausgewählte Länder in Europa, sowie Grossbritannien, China und den USA. Staatsangehörige der Seychellen können ausserdem visumfrei nach Dubai reisen, was es zu einem beliebten Ziel für Ferien und kurze Zwischenstopps macht.

Emirates-Passagiere kommen an Bord in den Genuss von mehrgängigen Menüs sowie einer grossen Auswahl an Premium-Getränken und des Bordunterhaltungsprogramms ice, das über 6.500 Kanäle mit den besten Filmen, TV-Shows, Podcasts und vieles mehr bietet.

Emirates