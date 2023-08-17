Emirates erhöht Frequenz nach Heathrow

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Emirates Airlines baut ab dem Winterflugplan das Angebot nach London Heathrow mit fünf zusätzlichen Flügen pro Woche weiter aus.

Emirates bedient die Strecke zwischen Dubai und London Heathrow täglich mit sechs Flügen, dabei kommt jeweils das Flaggschiff Airbus A380 zum Einsatz. Im Winterflugplan vom 31. Oktober 2023 bis zum 30. März 2024 stockt die Golfairline um fünf zusätzliche Flüge pro Woche auf. Die zusätzlichen Flüge werden jeweils dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags mit einer Boeing 777-300ER bedient.