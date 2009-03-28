Emirates erhält ersten Boeing 777 Frachter

Emirates SkyCargo konnte am Freitag, dem 27. März 2009, bei Boeing in Everett ihren ersten Boeing 777F Vollfrachter abholen.

Im kleinen Rahmen feierten Boeing und Emirates SkyCargo die Ablieferung ihres ersten Boeing 777 Frachters. Der Frachtableger von Emirates Airlines mietet das Flugzeug von Dubai Aerospace Enterprise Capital, welche sieben weitere Boeing 777 Vollfrachter bei Boeing bestellt hat. Emirates SkyCargo hat sich für den 777 Frachter entschieden, weil die Muttergesellschaft mit der Passagierversion hochzufrieden ist und kein anderer Vollfrachter effizienter fliegt als der Boeing 777F.