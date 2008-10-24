Emirates erhält endlich zweiten A380

Mit einigen Wochen Verspätung ist nun auch der zweite A380 bei den Emirates angekommen.

Der Superjumbo, mit welchem sich die Flotte der Langstreckenflugzeuge der Emirates Airlines auf 122 erhöht, hätte schon im August geliefert werden sollen, doch Produktionsprobleme bei Airbus verzögerten die Fertigstellung. Das Flugzeug soll am 27. Oktober zu seinem ersten Einsatz auf der Dubai-New York Strecke kommen. Ziel der Emirates Airlines ist es, die öko-effizienteste Flotte der Welt zu betreiben, dazu hat sie bei Boeing und Airbus mehr als 170 neue Flugzeuge bestellt.



