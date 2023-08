Emirates eröffnet Executive Lounge in Zürich

Die in Dubai beheimatete Emirates eröffnet am Flughafen Zürich ihre 21. Executive Lounge.

Die neue Lounge befindet sich bei Gate E53, an dem Flüge von Emirates normalerweise ankommen und abfliegen. Die Lounge ist den Kunden der Ersten und der Businessklasse zugängig, sowie den Goldmembers des Emirates Vielfliegerprogramms Skywards.

Walter Riggans, Vizepräsident der Flughafendienste bei Emirates, sagte, „Wir haben keinen Zweifel daran, dass unsere geschätzten Kunden die grossartige Einrichtung in der Schweiz geniessen werden, ebenso wie die Emirates Lounges an anderen Orten in unserem Netzwerk.“