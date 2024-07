Emirates enthüllt exklusives Champagner-Angebot

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates-Reisende haben nun das Privileg, an Bord und in den Lounges noch mehr der weltweit besten Champagner zu geniessen.

Möglich ist dies durch die Verlängerung der globalen Exklusivitätsverträge um weitere vier Jahre. Dadurch können die bekanntesten Sorten von Moët & Chandon, Veuve Clicquot und Dom Pérignon serviert werden.

Emirates ist die einzige kommerzielle Fluggesellschaft weltweit, die ihren Fluggästen aufgrund einer langjährigen Partnerschaft mit LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton, seit 32 Jahren Exklusivität in der Luft mit acht bemerkenswerten Champagnern bieten kann. Im Rahmen des "Fly Better"-Markenversprechens kauft Emirates mehr Champagner als jede andere Fluggesellschaft der Welt.

Zu den acht exklusiven Champagner an Bord von Emirates zählen: Dom Pérignon Vintage 2013, Dom Pérignon Vintage Rosé 2008, Dom Pérignon Plénitude 2 2004, Moët & Chandon Brut Imperial, Moët & Chandon Imperial Rosé, Moët & Chandon Grand Vintage Blanc 2013, Veuve Clicquot Yellow Label und Veuve Clicquot Vintage Blanc 2015. Emirates serviert ausserdem den australischen Schaumwein Chandon Vintage Brut 2017 an Bord exklusiv und nur für Fluggäste in der Premium Economy Class.

Emirates enthüllt exklusives Champagner-Angebot (Foto: Emirates)

Dom Pérignon exklusiv in der First Class

In der First Class wird an Bord von Emirates auf allen weltweiten Routen Dom Pérignon serviert. First-Class-Gäste bekommen das ganze Jahr über Dom Pérignon Vintage 2013 und von Juni bis September Dom Pérignon Vintage Rosé 2008 serviert - eine Assemblage aus Pinot Noir-Trauben, die ein Bouquet von Himbeeren, Walderdbeeren, Iris und Veilchen bietet, gefolgt von grüneren Nuancen von Liguster, Angelica und Kampferbaum.

First-Class-Gäste, die im November und Dezember 2024 reisen, haben die einmalige Gelegenheit, Dom Pérignon Plénitude 2 2004 zu geniessen. Der seltene Jahrgang 2004 in seiner zweiten Plénitude ist eine limitierte Ausgabe und Teil des preisgekrönten Portfolios exklusiver gereifter Weine und Champagner von Emirates. Die zweite Plénitude dieses Jahrgangs zeichnet sich durch eine ausgeprägte und präzise Mineralität aus und bietet Zitrusnoten von rosa Grapefruit und Blutorangen, die sanft in Feige übergehen.

Business Class - Moët & Chandon

Moët & Chandon wird in der Business Class auf Strecken nach Afrika, in den Nahen Osten und in den asiatisch-pazifischen Raum einschliesslich Australasien serviert. Moët & Chandon Imperial Brut 2024 das ganze Jahr über serviert, während Moët & Chandon Rosé Imperial von Juni bis November angeboten wird.

In den Emirates Lounges in Dubai können Reisende das ganze Jahr über Moët & Chandon Imperial Brut, Moët & Chandon Imperial Grand Vintage 2013, Moët & Chandon Rosé Imperial und Moët & Chandon Nectar Imperial geniessen. Diese vier verschiedenen Cuvées bieten für jeden Gaumen und jede Vorliebe ein gehobenes Erlebnis. Die Emirates-Business-Class-Lounge im Concourse B des Dubai International Airport (DXB) verfügt über eine eigene Moët & Chandon Champagne Lounge, in der jede Cuvée mit Canapés serviert wird, die in Zusammenarbeit mit Michelin-Sterneköchen zubereitet wurden.

Business Class - Veuve Clicquot

Veuve Clicquot wird in der Business Class auf Strecken nach Amerika, Grossbritannien und Europa serviert. Veuve Clicquot Yellow Label wird das ganze Jahr über serviert und Veuve Clicquot Vintage Blanc 2015 wird von September bis Dezember als besonderes Erlebnis angeboten.

Premium Economy Class - Chandon Vintage Brut

Als Teil des Weinprogramms von Emirates können Fluggäste der Premium Economy Class einen australischen Schaumwein geniessen, der exklusiv für Emirates angeboten wird - Chandon Vintage Brut 2017. Dieser Premium-Schaumwein wird nach traditioneller Methode hergestellt und zeichnet sich durch Eleganz und Tiefe aus. Die erfahrenen Winzer von Chandon Vintage Brut 2017 konzentrieren sich auf das Klima und das Fruchtpotenzial, um den perfekten Säuregehalt und die Frische zu erreichen, mit einem unverwechselbaren Stil, der die Lage der Victorian Mountains widerspiegelt.

Economy Class - Moët & Chandon

Reisende der Economy Class können besonderen Anlässen an Bord mit dem zusätzlichen Kuchen- und Champagnerpaket feiern. Für 43 US-Dollar überrascht das Kabinenpersonal einen Passagier an Bord mit einer kleinen Feier - einschliesslich eines Vanillekuchens oder eines Schokoladenkuchens in Kombination mit Moët & Chandon Brut.

Emirates Champagner-Erbe

Um jeden besonderen Moment am Himmel zu feiern, geniessen Gäste an Bord seit über 30 Jahren Moët Hennessy Champagner. In den letzten 16 Jahren hat Emirates mehr als eine Milliarde Euro in sein Weinprogramm investiert und kauft besondere Weine und Champagner zum frühestmöglichen Zeitpunkt, damit sie reifen und ihr volles Potenzial entfalten können, bevor sie an Bord serviert werden.

Champagner wird an Bord von Emirates in einem “perfekten Serviervorgang“ vom hochqualifizierten Kabinenpersonal serviert - eine delikate Präsentation mit der perfekten Temperatur in einzigartigen Gläsern. Champagnerliebhaber können auf dem Emirates Wine Channel mehr über die Herstellung von Champagner und die Emirates-Kollektion erfahren. Die Emirates Cabin Crew erhält darüber hinaus für jeden Champagner an Bord Food Pairing und technische Hinweise sowie Schulungen am Boden, um sicherzustellen, dass Gäste ihren Champagner perfekt geniessen können.