Emirates bietet unbezahlten Urlaub an

Ab nächstem Monat will die Airline ihren FlugbegleiterInnen bis zu sechs Monaten unbezahlten Urlaub auf freiwilliger Basis ermöglichen.

Dies bestätigte Emirates heute. Durch eine Reihen von freiwilligen Kündigungen von Seiten der Angestellten sei die Möglichkeit entstanden, den bleibenden Mitarbeitenden einen unbezahlten Urlaub von bis zu sechs Monaten anzubieten und Entlassungen dadurch zu vermeiden. Das Angebot kann auf freiwilliger Basis ab dem 1. Mai wahrgenommen werden, so die Airline.