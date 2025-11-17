Emirates bestellt weitere Boeing 777X

Boeing 777X abgehoben (Foto: Boeing)

Emirates hat bei Boeing 65 weitere Boeing 777X Verkehrsflugzeuge bestellt und erhöht damit die Bestellung auf 270 Einheiten dieses Typs.

Emirates ist bereits heute die grösste Boeing 777 Betreiberin. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Dubai zählt momentan 129 Boeing 777 Passagierflugzeuge in ihrer Flotte und ist damit die grösste Boeing 777 Betreiberin. Neben dem Airbus A380 bildet die Boeing 777-300ER die Stütze im Streckennetz. Emirates hat an der Dubai Air Show nun einen weiteren Grossauftrag für die neue Boeing 777X getätigt und die Boeing 777X Bestellung um 65 weitere Boeing 777-9 auf insgesamt 270 Maschinen aufgestockt. Die Boeing 777X befindet sich immer noch in der Flugerprobung, Emirates hätte die erste Maschine dieses Typs bereits im Jahr 2020 übernehmen sollen.