Emirates bestellt munter weiter

Anlässlich der zeremoniellen Übergabe des ersten Airbus A380 in Hamburg gab Emirates eine weitere Grossbestellung bei Airbus bekannt.

Der Flugzeughersteller aus Europa hat von der Golf- Airline heute Montag einen weiteren Milliardenauftrag für 60 Flugzeuge der Typen A350 und A330-300 erhalten. Dieser Auftrag wurde anlässlich der Übernahme des ersten A380 in Hamburg durch Repräsentanten von Emirates bekannt gegeben. Die Bestellung beläuft sich auf einen Marktwert von rund 13 Milliarden US Dollar und umfasst 30 A350-Maschinen und 30 Flugzeuge vom Typ A330-300.