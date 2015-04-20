Emirates beschafft A380 Triebwerke von Rolls Royce

Rolls Royce Trent 900 (Foto: Rolls Royce)

Emirates Airlines und Rolls Royce haben am Freitag diesen Großauftrag bekannt gegeben. Emirates beschafft für fünfzig Airbus A380 Trent 900 Triebwerke von Rolls Royce.

Emirates hat an der Dubai Air Show im November 2013 fünfzig weitere Airbus A380 in Auftrag gegeben, dabei ließ die Fluggesellschaft aus Dubai die Triebwerkbeschaffung offen. Für die ersten neunzig A380 hat sich Emirates für das GP7200 von Engine Alliance, einem Gemeinschaftsunternehmen von General Electric und Pratt & Whitney, entschieden. Für die neu bestellten A380 wechselt Emirates nun zum britischen Konkurrenten Rolls Royce. Laut Rolls Royce handelt es sich dabei um den größten Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte, er entspricht einem Wert von 9,2 Milliarden US Dollar. Neben den Trent 900 Triebwerken schließt dieser Auftrag auch das Wartungsprogramm TotalCare ein.

Kommentar: Warum wechselt Emirates vom GP7200 auf das Trent 900?

Emirates Airlines ist der größte Einzelkunde beim Airbus A380. Die Fluggesellschaft aus den Emiraten hat bei Airbus 140 Bestellungen für das weltweit größte Verkehrsflugzeug platziert und hat Airbus bereits mehrfach signalisiert, dass es noch mehr werden könnten. Emirates setzt in ihrer Wachstumsstrategie auf den viermotorigen Airbus A380 und will auch in Zukunft an dem A380 festhalten. Emirates fordert nun von Airbus eine überarbeitete neo Variante des A380, diese kann jedoch nur in Zusammenarbeit mit einem Triebwerkzulieferer lanciert werden. Engine Alliance ist wahrscheinlich nicht bereit das GP7200 hin zu einer New Generation Variante zu überarbeiten und hat dies auch schon mehrmals bestätigt. Rolls Royce ist viel eher bereit, ein New Generation Trent 900 aufzulegen und verfügt auch über das nötige Knowhow dazu.

Mit einer A380neo (new engine option) würde man eine Effizienzsteigerung von 13 bis 17 Prozent erreichen, dabei würde das Triebwerk den größten Anteil dazu beitragen. Wir sind überzeugt davon, dass Airbus zusammen mit Rolls Royce einen A380neo auflegen wird, damit der viermotorige Riese am Markt weiter attraktive gehalten werden kann. Wir gehen davon aus, dass der A380neo ab 2021 am Markt verfügbar sein wird.